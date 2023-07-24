Ринкевич пообещал не забывать о Латгале

Сотрудники полиции без лишнего шума попросили убраться от входа в магазин напротив здания думы попрошайку, напомнили курившей женщине о запрете курения в общественном месте, а также распорядились о перемещении электроскутера с тротуара, по которому должен был пройти президент.

На встрече с местными крестьянами, предпринимателями и работниками образования президент сказал, что не случайно выбрал Латгале и Краславу для своего первого визита по Латвии. Таким образом он хотел подчеркнуть, насколько Латгальский регион важен для страны.

В ближайшее время у президента запланировано еще несколько визитов в этот регион: поездка по восточной границе и на праздник в Аглону. Выразив комплименты краю и его жителям, Ринкевич сказал, что главное для него в этой поездке - выслушать людей, но при этом он подчеркнул, что от него не следует ожидать выполнения работы правительства или отдельных министров.