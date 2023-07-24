Ринкевич пообещал не забывать о Латгале

С первым региональным визитом президент Эдгар Ринкевич в пятницу, 21 июля, отправился в Краславский край. Там главу государства не встречали толпы людей, , а на улицах города не были развешены государственные флаги. О том, что грядет что-то особенное, говорило лишь присутствие в центре Краславы нескольких полицейских в белых рубашках, пишет Latvijas Avīze.
Сотрудники полиции без лишнего шума попросили убраться от входа в магазин напротив здания думы попрошайку, напомнили курившей женщине о запрете курения в общественном месте, а также распорядились о перемещении электроскутера с тротуара, по которому должен был пройти президент.
На встрече с местными крестьянами, предпринимателями и работниками образования президент сказал, что не случайно выбрал Латгале и Краславу для своего первого визита по Латвии. Таким образом он хотел подчеркнуть, насколько Латгальский регион важен для страны.
В ближайшее время у президента запланировано еще несколько визитов в этот регион: поездка по восточной границе и на праздник в Аглону. Выразив комплименты краю и его жителям, Ринкевич сказал, что главное для него в этой поездке - выслушать людей, но при этом он подчеркнул, что от него не следует ожидать выполнения работы правительства или отдельных министров.
Что может сделать президент? Говорить с правительством и, если нужно, указывать на недостатки в его работе. Ринкевич всегда будет напоминать и Риге, и другим регионам, насколько Латгале важна для Латвии.
Первым взял слово француз Дориан Монкиньон, чье предприятие Fravia в Дагде производит деревянные террасы, которые в том числе идут на экспорт. На предприятии занято 90 человек, планы большие, но получить поддержку латвийских банков не удается, так как владелец не местный, поэтому он был вынужден привлечь финансирование из Франции.
Президент ответил, что ему известно о подобных тенденциях и в этой связи уже состоялась беседа с руководством Банка Латвии. У правительства имеются инструменты воздействия на банки, и они уже пущены в ход. Президент также "передает привет" другим финансовым институтам, которые жалуются на то, что некому выдавать кредиты, но щедро публикуют комментарии и мнения своих специалистов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!