"Мероприятие в тот момент должно было закончиться". Эксперты об инциденте на концерте Prusax в Валмиере

Как видно на опубликованном в TikTok видео, Prusax исполнял хит "Moshpit". Однако уже на первой строчке песни фанаты стали столь энергичными, что во время танца начали падать через установленное охраной ограждение.

Рэпер очевидно заметил поведение толпы и поэтому решил успокоить фанатов.

Однако зрители слушаться не захотели - спустя всего три минуты ограждение было повалено во второй раз.

К счастью, никто из фанатов в ходе инцидента не пострадал.

Организаторы мероприятия в местном самоуправлении рассказали передаче TV3, что в промежутках между опрокидыванием ограждения охранники пытались как успокоить толпу, так и укрепить ограждение. Местные власти обещают сделать выводы.

Начальник Западновидземского участка управления Государственной полиции Видземского региона Янис Гоба передаче TV3 Ziņas заявил: "Если этот забор один раз уже упал, охранному коммерсанту, обеспечивавшему безопасность этого мероприятия, нужно было действовать незамедлительно, нужно было незамедлительно прекратить это мероприятие".

"Если мы посмотрим на Ближний Восток, то большое количество погибших людей - именно на массовых мероприятиях, когда давят друг друга. Их затаптывают. В Латвии такого не было давно, и мы довольно беспечно подошли ко всем этим мероприятиям", - рассказал представитель Государственной полиции.

В свою очередь председатель правления Латвийского союза продюсеров Юрис Миллерс передаче заявил: "Концерт в тот момент должен был закончиться. То, что он продолжился и, судя по видео, этот инцидент повторялся еще два раза... Это свидетельствует о том, что этот исполнитель не осознавал последствия, которые могут для его карьеры создать, например, летальные события на его концерте. Вряд ли любое самоуправление, любой организатор концерта захотели бы его пригласить к себе еще раз, если бы в этой толпе кого-то, не дай бог, задавили".

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