Нападение с тесаком: за что судили сбежавшего из тюрьмы Мариса Ковалева

Сбежавший из Рижской центральной тюрьмы Марис Ковалев находится под следствием за покушение на убийство бывшего супруга подруги, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.
Попытка убийства была совершена 29 июня 2022 года в Риге на Тейке. Как свидетельствует обвинение, Ковалев в пять часов утра пришел к бывшему супругу на тот момент своей подруги и позвонил в дверь квартиры.
Как только мужчина 1975 года рождения открыл двери, Ковалев с криком, что убьет, нанес ему удар тесаком по голове.
Жертве удалось вытянуть руку и захлопнуть двери, однако нападавший дважды попал по руке, нанеся пострадавшему телесные повреждения средней тяжести. Женщина, которая находилась в квартире вместе с пострадавшим, вызвала полицию, которая обнаружила и задержала нападавшего недалеко от места происшествия.
В связи с этим нападением полиция начала уголовный процесс как по факту покушения на убийство, так и за попытку незаконно проникнуть в квартиру против воли проживающих там лиц. В рамках уголовного процесса Ковалеву была назначена психиатрическая экспертиза, но сильных отклонений от нормы специалисты не констатировали.
Вскоре после этого против Ковалева был возбужден еще один уголовный процесс, так как, находясь в полицейском участке, он выбил армированное стекло, повредив, таким образом, чужое имущество.
Ранее мужчина уже был судим за ограбления, кражи и другие преступления. Все время в качестве меры пресечения для него избирался арест.
19 июня 2023 года по уголовному делу о попытке убийства и повреждении имущества Рижский городской суд вынес решение первой инстанции, которое еще не вступило в силу, так как обвиняемый оспорил его в апелляционном порядке.
Прокурор Ренар Сладзевскис сообщил Latvijas Avīze, что он просил приговорить Ковалева к девяти годам тюрьмы, однако суд решил, что тот заслужил провести за решеткой восемь лет и десять месяцев.
Параллельно в Рижском городском суде против Ковалева продолжается еще один процесс. В рамках него он вместе с неким Русланом Г. обвиняется по 180-му пункту Уголовного закона, который предусматривает ответственность за кражу, мошенничество или присвоение чужого имущества в небольшом объеме. Следующее заседание суда по этому делу запланировано на 30 августа.
По словам прокурора, Ковалев свою вину в содеянном категорически отрицает, а на заседаниях суда, в которых он принимал участие удаленно в режиме видеоконференции из тюрьмы, вел себя очень агрессивно и неуважительно по отношению к другим участникам процесса. Например, на первом заседании он очень грубо на русском языке "послал" судью, а сам встал и просто вышел из помещения. На следующем заседании суд обеспечил, чтобы вместе с обвиняемым находились несколько тюремных охранников. Ковалев все равно пытался уйти, но ему не позволили это сделать физически. Во время встречи с прокурором обвиняемый бил по столу, стучал в двери и в конце концов убежал, заработав 14 дней в штрафном изоляторе.
Напомним, сбежавший 23 июля из Центральной тюрьмы в Риге Марис Ковалев через несколько часов был задержан на Саркандаугаве. Сейчас он находится в тюремной больнице в Олайне, так как во время побега повредил ногу.
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