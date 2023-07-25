Нападение с тесаком: за что судили сбежавшего из тюрьмы Мариса Ковалева

Ранее мужчина уже был судим за ограбления, кражи и другие преступления. Все время в качестве меры пресечения для него избирался арест.

19 июня 2023 года по уголовному делу о попытке убийства и повреждении имущества Рижский городской суд вынес решение первой инстанции, которое еще не вступило в силу, так как обвиняемый оспорил его в апелляционном порядке.

Прокурор Ренар Сладзевскис сообщил Latvijas Avīze, что он просил приговорить Ковалева к девяти годам тюрьмы, однако суд решил, что тот заслужил провести за решеткой восемь лет и десять месяцев.

Параллельно в Рижском городском суде против Ковалева продолжается еще один процесс. В рамках него он вместе с неким Русланом Г. обвиняется по 180-му пункту Уголовного закона, который предусматривает ответственность за кражу, мошенничество или присвоение чужого имущества в небольшом объеме. Следующее заседание суда по этому делу запланировано на 30 августа.

По словам прокурора, Ковалев свою вину в содеянном категорически отрицает, а на заседаниях суда, в которых он принимал участие удаленно в режиме видеоконференции из тюрьмы, вел себя очень агрессивно и неуважительно по отношению к другим участникам процесса. Например, на первом заседании он очень грубо на русском языке "послал" судью, а сам встал и просто вышел из помещения. На следующем заседании суд обеспечил, чтобы вместе с обвиняемым находились несколько тюремных охранников. Ковалев все равно пытался уйти, но ему не позволили это сделать физически. Во время встречи с прокурором обвиняемый бил по столу, стучал в двери и в конце концов убежал, заработав 14 дней в штрафном изоляторе.

Напомним, сбежавший 23 июля из Центральной тюрьмы в Риге Марис Ковалев через несколько часов был задержан на Саркандаугаве. Сейчас он находится в тюремной больнице в Олайне, так как во время побега повредил ногу.