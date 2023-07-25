ФБК: Экс-советница Шойгу свободно летает в ЕС во время войны

При этом 24 февраля 2022 года, в момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Китаева с детьми находилась в Лондоне, пишет ФБК. После этого она неоднократно пересекала границу ЕС, покупая билеты до Будапешта, но расследователи нашли документы, позволяющие предположить, что конечной целью как минимум одной из ее поездок была Италия.

Китаева ушла из Минобороны, но находится под санкциями

ФБК отмечает, что в мае 2023 года Китаева стала советником нового директора Третьяковской галереи и дочери генерала ФСБ Елены Проничевой. Последняя в феврале сменила на этой должности Зельфиру Треуглову - вскоре после того, как в галерее прошла проверка на соответствие "традиционным ценностям". При Проничевой Третьяковка передала РПЦ икону Андрея Рублева "Троица", несмотря на критику.

В 2014 году Китаевой был присвоен ранг действительного государственного советника 3 класса - он приравнен к званию генерал-майора, указывает ФБК. Ввиду своей деятельности Китаева ранее была внесена в санкционные списки Канады, а замминистра Шойгу Тимур Иванов, с которым в данный момент, по мнению расследователей, Китаева находится в отношениях, попал под санкции США. Но как отмечает ФБК, это не мешает героине материала посещать ЕС - последняя ее поездка в Европу датируется серединой июля 2023 года.

Пригожин и Шойгу сидели за одним столом на вечеринке Китаевой