Видео ⟩ Агрессивный водитель BMW наплевал на правила и совершил грубое нарушение

Apdzīšana uz gājēju pārejas!

-atrasts tiktokā! pic.twitter.com/v3AcWmasmO — Dzintars Rudzītis (@Dziraa) July 23, 2023

На кадрах видно, как автомобиль с прицепом останавливается на пешеходном переходе, чтобы пропустить пешехода.

С этим не смог смириться находящийся сзади водитель BMW. Он не планировал ждать, пока человек закончит переходить улицу, и грубо нарушил правила движения - совершил обгон без включенного поворотника в месте, где это запрещено.

За агрессивную езду грозит штраф от 70 до 280 евро, а также шесть штрафных пунктов. В свою очередь, за обгон на пешеходном переходе грозит штраф в размере 55 евро и два штрафных пункта.

Если участники дорожного движения видят нарушение, полиция призывает сообщать, позвонив по номеру телефона 110. Если же нарушение зафиксировано на видео, его можно в виде заявления подать в полицию.

Впрочем, полиция отмечает, что качество видео должно быть хорошим, чтобы можно было рассмотреть номер автомобиля, кроме того, нужно указать конкретные место, дату и время.

Более подробную информацию о том, как официально подать заявление в полицию, можно найти здесь.