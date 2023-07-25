В Риге выступит группа Cream Soda

12 августа на променаде квартала VEF с большим концертом выступит популярная группа Cream Soda, сообщает портал balticevents.info. Концерт пройдет в рамках международного тура.
Cream Soda - это группа электронной музыки, основанная в 2012 году. Их особый стиль и музыкальные работы стали очень узнаваемы среди многочисленной аудитории. Трек "Никаких больше вечеринок" стал одним из хитов 2019 года, который как-то предвещал конец клубной жизни в разгаре пандемии. Песня "Плачу на техно" - самое популярное видео о самоизоляции, которое за 6 месяцев набрало 37 миллионов просмотров на YouTube, а сейчас количество просмотров перевалило за 60 миллионов.
В Риге группа выступит с новым альбомом и обновленным живым шоу Internet Friends. Альбом посвящен памяти Димы Нова, Гоши Киселева, Ромы Свиргунова и Аристарха Ухтомского.
Билеты на большой концерт группы Cream Soda доступны на сайте www.laska.bar.
Видео: Cream Soda - "Плачу на техно"
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