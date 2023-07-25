Похоже на Telegram: WhatsApp начинает вводить новую функцию

В данный момент функция Channels доступна в Сингапуре, Колумбии, Египте, Чили, Малайзии, Марокко, Украине, Кении и Перу. Жителям этих стран, чтобы получить доступ к новой услуге, необходимо обновить программу. Meta пока что еще не назвала даты, когда новая функция может быть доступна и жителям других стран, однако планируется, что это может произойти в течение ближайших месяцев.

Channels - новая услугая WhatsApp, о ее введении стало известно в первой половине этого года. Это будет отдельная функция, в которой пользователи смогут подписать на выбранные каналы, на которых будут доступны текстовые сообщении, фотографии, видео и опросы. Подобные функции уже сейчас выполняет приложение Telegram.

Эта функция позволит пользователям делиться разными новостями - начиная с хобби и результатов спортивных игр, и заканчивая информацией от местных должностных лиц. Пользователи, которые подпишутся на конкретный канал, сохранят анонимность, так как другим не будет виден ни его номер телефона, не фотография профиля.

"WhatsApp считает, что доступная в Channels информация не должна храниться вечно, поэтому на данный момент сообщения на каналах можно будет прочесть в течение 30 дней, после чего они будут удалены с серверов. В данный момент разрабатываются инструменты, при помощи которых информацию с приложений можно будет удалять еще быстрее", - говорится в сообщении WhatsApp.

Channels в отличие от частных переписок, не будут полностью шифроваться, однако есть возможность того, что администраторы каналов смогут ограничить возможность аудитории делиться доступной на каналах информацией, и в будущем эту функцию смогут активно использовать, например, учреждения здравоохранения.