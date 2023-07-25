Страны Балтии раньше синхронизируют электросистемы

Министры климата и энергетики Эстонии, Латвии и Литвы во вторник обсудили в Риге детали политического соглашения о более ранней синхронизации. По плану, страны Балтии официально проинформируют стороны о выходе из системы электропередач России и Белоруссии в августе 2024 года, сообщило Министерство климата Эстонии.