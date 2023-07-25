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Страны Балтии раньше синхронизируют электросистемы

rus.tvnet.lv/LETA
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Столбы высокого напряжения Latvenergo
Столбы высокого напряжения Latvenergo Фото: Evija Trifanova/LETA

Балтийские страны согласовали совместный план действий по переносу синхронизации на более ранний срок, согласно которому синхронизация с системой электропередач материковой Европы произойдет в феврале 2025 года.

Министры климата и энергетики Эстонии, Латвии и Литвы во вторник обсудили в Риге детали политического соглашения о более ранней синхронизации. По плану, страны Балтии официально проинформируют стороны о выходе из системы электропередач России и Белоруссии в августе 2024 года, сообщило Министерство климата Эстонии.

Ранее сообщалось, что Литва планировала провести первую в истории страны проверку изолированной работы энергосети в субботу, 22 апреля. Во время теста сеть была отключена от зоны IPS/UPS и работала независимо.

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