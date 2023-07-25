В Татарстане студентов заставляют собирать дроны Shahed

"Все боятся. Мне вообще нельзя этого говорить. Руководство нас очень сильно запугивает по этому поводу", - объяснил один из студентов причину, по которой никто из них не выступает против. Кроме того, по словам учащихся, в колледже помимо камер наблюдения установлены и системы прослушки.

"Либо отчисляешься, либо сидишь на проекте"

"Нам все это, в принципе, очень сильно не нравится. Но уйти с проекта невозможно. Ты либо отчисляешься, либо сидишь на проекте", - рассказал еще один студент. Как отмечают авторы расследования, при поступлении в колледж родители учащегося подписывают документ, обязывающий их в случае отчисления сына или дочери выплатить до 420 тысяч рублей.

По словам другого студента, у всех, кто занят производством дронов, служба безопасности "Алабуги" отбирает телефоны перед началом работы и просматривает переписку, в связи с чем "была куча отчислений за распространение информации".