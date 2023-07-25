"Никто никогда не сталкивался с этим": латвийка из охваченной огнем Греции

Хотя сейчас ситуация кажется более спокойной и всем разрешили вернуться на рабочие места, страх не исчез.

Инесе говорит: "Конечно, я боюсь. У меня двое детей, которые сейчас живут в городе с друзьями. Днем ты еще не знаешь, где будешь ночевать. Ты видишь пламя за горой, просыпаешься каждые полчаса и выходишь посмотреть, насколько близко огонь. Ведь нужно знать, куда идти - на пляж или в город - и по каким дорогам можно туда добраться. Есть страх".

Для многих знакомых женщины пляж стал самым безопасным местом для ночлега - ведь в воде можно найти спасение.

Инесе добавила: "Никто никогда не сталкивался с этим. Я не знаю, что произойдет и в какой момент. Я просто пять дней ходила на работу и обратно с одной сумкой, в которой были две пары брюк и зубная щетка".

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