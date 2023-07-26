Фото и видео ⟩ Саманта Тина выпустила новый клип на песню Femme Fatale, посвященную всем женщинам

Певица Саманта Тина в новом амплуа представляет новую песню Femme Fatale и клип на нее из своего готовящегося к выходу альбома. В сингле, название которого переводится как "роковая женщина", которая живет внутри каждой из нас, Саманта призывает женщин оставаться собой, иногда позволяя себе быть по-девичьи игривой, и радоваться жизни.
"Песня о нас, женщинах. О том, насколько мы разные, сколько граней мы имеем во всем нашем существе.
Вот мы женщина-война, вот мы женщина-мир, но понять это может только Бог. Мы можем быть и резвыми и игривыми, и настоящими королевами драмы.
Есть дни, когда нам не хочется ничего, и все, чего мы желаем - любить и быть любимыми. Очень важно, чтобы у нас была своя группа подруг-единомышленниц, с которыми мы можем быть самими собой, это поддержка, те, кто нас понимает. На каком бы этапе жизни мы ни находились - жена, мама, подруга, начальница, подчиненная и так далее, и так далее... каждому из нас необходим тот момент, когда мы можем позволить себе почувствовать себя игривыми, забыть на мгновение обо всех своих ролях и повседневных проблемах", - говорит Саманта.
Смотрите видеоклип!
"Я очень надеюсь, что после просмотра этого видеоклипа, автором которого являюсь я сама в сотрудничестве с Янисом Дункурсом, появится желание позвонить своим "девчонкам" и устроить вечеринку, где вместе можно будет как радоваться, так и плакать, есть сладости и просто быть девушками.
Дорогие мужчины, принимайте нас такими, какие мы есть - женщинами, которые время от времени все еще хотят чувствовать себя девочками, ведь нам это так нужно", - призывает Саманта.
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