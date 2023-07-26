Фото и видео ⟩ Саманта Тина выпустила новый клип на песню Femme Fatale, посвященную всем женщинам

Есть дни, когда нам не хочется ничего, и все, чего мы желаем - любить и быть любимыми. Очень важно, чтобы у нас была своя группа подруг-единомышленниц, с которыми мы можем быть самими собой, это поддержка, те, кто нас понимает. На каком бы этапе жизни мы ни находились - жена, мама, подруга, начальница, подчиненная и так далее, и так далее... каждому из нас необходим тот момент, когда мы можем позволить себе почувствовать себя игривыми, забыть на мгновение обо всех своих ролях и повседневных проблемах", - говорит Саманта.