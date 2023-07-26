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"Никогда не виноват один": бывшая жена Репше открыто о расставании с экс-супругом

rus.tvnet.lv
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Прошлой осенью стало известно, что распался 17-летний брак бывшего премьер-министра и президента Банка Латвии Эйнара Репше. В новом номере журнала Santa бывшая супруга Репше впервые рассказала об отношениях с ним и о своей жизни.

История любви Эйнара Репше и Руты Рагинской в свое время потрясла общественность: политик выбрал женщину, которая была младше его на 25 лет. Она еще была гимназисткой, когда пришла в здание правительства на "День теней" и впервые встретила Эйнара Репше. 

Когда они обручились, Руте было лишь 19 лет. В 2008 году у пары родился сын, который рос в крепкой семье, прошедшей вместе и через тяжелые времена. Когда у Руты обнаружили рак груди, Эйнар поддерживал жену во время лечения и восстановления. Поэтому разговоры о том, что брак распался, казались невозможными. Однако прошлой осенью Репше впервые вышел в свет в сопровождении другой женщины. 

Отвечая на вопрос, почему распался брак, Рута говорит: "Причины касаются лишь нас двоих. И никогда не виноват один, отношения начинают и заканчивают оба". Говоря о том, есть ли у нее сейчас другой мужчина, она не скрывает - есть. 

"Но с Эйнаром у нас все еще прекрасный тандем. У нас есть сын, и мы очень хорошо ладим и сотрудничаем. Да, может быть и так", - говорит женщина. 

Больше читайте в новом номере журнала Santa!

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