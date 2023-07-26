Видео ⟩ На видео попал момент задержания сбежавшего из тюрьмы Мариса Ковалева

В социальных сетях опубликовано видео, на котором показано, как в воскресенье, 23 июля, в рижском микрорайоне Саркандаугава арестовали сбежавшего из Рижской центральной тюрьмы заключенного Мариса Ковалева.
Как сообщалось, 23 июля подозреваемый в покушении на убийство Марис Ковалев 1993 года рождения сбежал из Рижской центральной тюрьмы и в течение нескольких часов был задержан на Саркандаугаве. Сейчас Ковалев находится в тюремной больнице в Олайне, так как при побеге повредил ногу.
По факту побега заключенного возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия будут подробно выяснены в ходе служебной проверки.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") в понедельник распорядилась расследовать побег и провести всестороннюю оценку тюремной системы, оценив соответствие процедур, инфраструктуры и других ресурсов.
Ранее сообщалось, что Ковалев скрывался на улице Симаня на Саркандаугаве, где живет его мать.
Видео: Задержание Мариса Ковалева на Саркандаугаве
@jurist19 @Tihonoff Alexei 🏎 ♬ оригинальный звук - дрон konstan
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