Видео ⟩ На видео попал момент задержания сбежавшего из тюрьмы Мариса Ковалева

Как сообщалось, 23 июля подозреваемый в покушении на убийство Марис Ковалев 1993 года рождения сбежал из Рижской центральной тюрьмы и в течение нескольких часов был задержан на Саркандаугаве. Сейчас Ковалев находится в тюремной больнице в Олайне, так как при побеге повредил ногу.

По факту побега заключенного возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия будут подробно выяснены в ходе служебной проверки.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") в понедельник распорядилась расследовать побег и провести всестороннюю оценку тюремной системы, оценив соответствие процедур, инфраструктуры и других ресурсов.

Ранее сообщалось, что Ковалев скрывался на улице Симаня на Саркандаугаве, где живет его мать.

Видео: Задержание Мариса Ковалева на Саркандаугаве