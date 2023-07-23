Сбежавший из тюрьмы заключенный, возможно, получил травмы

Это может быть причиной того, почему он хромает.

Галерея: Из Рижской центральной тюрьмы сбежал заключенный

В Управлении местами заключения утверждают, что мужчина 1993 года рождения был помещен в Рижскую центральную тюрьму под арест по подозрению в покушении на убийство.

Факт побега был обнаружен охраной тюрьмы, которая немедленно сообщила об этом ответственным службам.

По факту побега возбуждено уголовное дело, также управление начнет служебную проверку, которая оценит обстоятельства происшествия и действия должностных лиц.

Как сообщалось, в воскресенье, 23 июля, около 13:40 из Рижской центральной тюрьмы сбежал Марис Ковалев 1993 года рождения. Позже его удалось задержать.