СМИ: Украина определилась с направлением главного удара, туда начали вводить резервы

По данным New York Times, Украина начала новую фазу наступления на направлении главного удара - к югу от Орехова в Запорожской области. В случае прорыва российских оборонительных рубежей это позволит ВСУ двигаться на Токмак и далее на Мелитополь у Азовского моря.

По словам источников, ВСУ ввели в бой часть новых соединений, подготовленных специально для контрнаступления и до сих пор сохранявшихся в резерве.

Корреспондентка New York Times также передавала, что видела в том районе часть свежих обученных на Западе украинских соединений.

Ранее украинская армия вела бои на нескольких участках фронта, что наблюдатели интерпретировали либо как поиск уязвимых мест в российской обороне, либо как обманные маневры, призванные оттянуть резервы противника от места главного удара.

По словам источников New York Times, в пользу активизации украинского наступления работают три фактора: во-первых, продвижение через минные поля шло хотя и медленно, но стабильно. Во-вторых, можно воспользоваться последствиями увольнения популярного среди российских войск генерала Ивана Попова. И в-третьих, постоянные украинские удары по российской тыловой инфраструктуре привели к перебоям в снабжении фронта, в том числе и боеприпасами, пишет Русская служба BBC.

В свою очередь, корреспондент BBC Гордон Корера со ссылкой на источник в западных спецслужбах утверждает, что украинское наступление развивается по трем направлениям.