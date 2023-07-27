"Мы просто возлагаем цветы": житель Нарвы не понимает запрета на публичные собрания

На этой неделе полиция приняла решение запретить с 26 июля по 2 августа проведение в Нарве публичных собраний, если поводом для их организации является празднование значимых для России памятных дней военной направленности. Однако не все все нарвитяне понимают этот запрет, пишет Rus.Postimees.
Советская армия захватила Нарву 26 июля, и некоторые жители города отмечают эту дату как день освобождения от фашизма. Так, например, нарвитянин Михаил Пашин хотел организовать мероприятие у братской могилы в Темном салу, чтобы 15 человек могли вместе возложить цветы, но полиция не разрешила, передает ERR.
"Мы просто возлагаем цветы. Мы не празднуем, не носим символику, мы просто возлагаем цветы. Например, в Синимяэ разрешено чествовать героев, сражавшихся на стороне Германии, а нам почему-то запрещают праздновать 26 июля как день освобождения", - недоумевает Паншин, добавляя, что хорошо бы договориться и найти компромисс.
Как ранее разъяснил руководитель полицейского отделения Нарвы Индрек Пюви,
есть люди, которые в конце июля и начале августа раньше праздновали дату оккупацию Нарвы
и другие значимые для России военные праздники: "Развязанная Россией война в Украине преступна, так что использовать пропагандистскую символику и отмечать военные праздники в Эстонии невозможно".
Руководитель отделения объяснил, что в ситуации, когда те же самые российские военные подразделения совершают военные преступления в Украине, проведение таких собраний недопустимо.
"Скорее всего на таких мероприятиях использовалась бы враждебная символика, что повлекло бы за собой серьезные правонарушения и конфликты", - сказал Пюви.
Это значит, что полиция запрещает проведение демонстраций, собраний и выступлений, пропагандирующих войну и поддерживающих в символах, на словах и действиями военные преступления путинского режима в Украине.
К сегодняшнему дню в полицию поступило одно заявление на регистрацию публичного собрания, которое должно было состояться 26 июля в Нарве. В связи с распоряжением это заявление было отклонено.
За проведение запрещенного публичного собрания полагается денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года.
Полиция будет задерживать людей, которые агитируют принимать участие в собрании или иным способом помогают в его организации.
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