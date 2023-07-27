"Мы просто возлагаем цветы": житель Нарвы не понимает запрета на публичные собрания

Советская армия захватила Нарву 26 июля, и некоторые жители города отмечают эту дату как день освобождения от фашизма. Так, например, нарвитянин Михаил Пашин хотел организовать мероприятие у братской могилы в Темном салу, чтобы 15 человек могли вместе возложить цветы, но полиция не разрешила, передает ERR.

"Мы просто возлагаем цветы. Мы не празднуем, не носим символику, мы просто возлагаем цветы. Например, в Синимяэ разрешено чествовать героев, сражавшихся на стороне Германии, а нам почему-то запрещают праздновать 26 июля как день освобождения", - недоумевает Паншин, добавляя, что хорошо бы договориться и найти компромисс.

Как ранее разъяснил руководитель полицейского отделения Нарвы Индрек Пюви,

есть люди, которые в конце июля и начале августа раньше праздновали дату оккупацию Нарвы

и другие значимые для России военные праздники: "Развязанная Россией война в Украине преступна, так что использовать пропагандистскую символику и отмечать военные праздники в Эстонии невозможно".