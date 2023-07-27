На пути к будущему: в Латвии все больше электромобилей. Но все еще недостаточно

В Латвии относительно развита сеть зарядки, однако этого может быть недостаточно для более широкого использования электромобилей в обществе. Одной из причин роста, вероятно, является государственная поддержка, предоставленная с прошлого года на закупку таких автомобилей.

Увеличилось и предложение. Если еще несколько лет назад электромобили предлагали всего несколько автопроизводителей, то сейчас ассортимент марок намного шире.

В Курземе, Латгале, Видземе и Земгале общее количество электромобилей не превышает даже тысячи. С другой стороны, количество электромобилей, зарегистрированных в Риге и Рижском регионе, значительно выше - соответственно 2 722 и 1 588.

Эти примерно 5 000 автомобилей по всей Латвии по-прежнему составляют лишь небольшую часть от общего автопарка - около 0,5%. По количеству электромобилей мы находимся не в плохом и не в хорошем положении по сравнению с другими европейскими странами, заявили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Глава отдела развития электромобилей и радиолокационных систем CSDD Паул Бейнарович рассказал: "Конечно, самый большой процент электромобилей в парке в Норвегии - около 15%. (..) В Германии 2%, в Великобритании и Франции - около 1,6% электромобилей от общего числа. Эстония, Литва и мы в одном клубе с остальными восточноевропейскими странами и южными странами - Италией, Испанией. У нас 0,3-0,6% электромобилей от общего количества автомобилей".