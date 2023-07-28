Полиция продолжает искать Мартиньша Цесманиса. Он оценивается как умеренно опасный для общества

Мартиньш Цесманис Фото: Valsts policija

Беглеца не помогли поймать и масштабные ограничения движения, введенные в Риге. Полиция заблокировала движение и проверяла каждый автомобиль, в связи с чем движение в столице местами было практически парализовано. Было нарушено и движение общественного транспорта.

Видео: Пробки в Риге вечером в четверг

Как сообщает Lsm.lv, нормальное движение было постепенно восстановлено к часу ночи.

Фото: Valsts policija

Утром в пятницу в Риге никаких значительных ограничений в связи с розыскными мероприятиями нет.

Фото: Valsts policija

Напомним, Цесманис 1981 года рождения в четверг, 27 июля, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища. По имеющейся в распоряжении полиции информации, мужчина потенциально может находиться на Саркандаугаве, в центре Риги или в Плявниеках.

Полиция получила и новое изображение сбежавшего Мартиньша Цесманиса. На снимке видно, как мужчина выглядел вечером в четверг, передвигаясь по центру Риги. У него на плечах темная куртка, на ногах - темная обувь с белой подошвой, на голове - темно-синяя кепка.