Полиция продолжает искать Мартиньша Цесманиса. Он оценивается как умеренно опасный для общества

Государственная полиция продолжает искать сбежавшего из полицейского автомобиля Мартиньша Цесманиса. К мужчине перед побегом в четверг в рамках уголовного процесса в связи с ограблением была применена мера пресечения - заключение под стражу, сообщает Lsm.lv.
Беглеца не помогли поймать и масштабные ограничения движения, введенные в Риге. Полиция заблокировала движение и проверяла каждый автомобиль, в связи с чем движение в столице местами было практически парализовано. Было нарушено и движение общественного транспорта.
Видео: Пробки в Риге вечером в четверг
Как сообщает Lsm.lv, нормальное движение было постепенно восстановлено к часу ночи.
Утром в пятницу в Риге никаких значительных ограничений в связи с розыскными мероприятиями нет.
Напомним, Цесманис 1981 года рождения в четверг, 27 июля, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища. По имеющейся в распоряжении полиции информации, мужчина потенциально может находиться на Саркандаугаве, в центре Риги или в Плявниеках.
Полиция получила и новое изображение сбежавшего Мартиньша Цесманиса. На снимке видно, как мужчина выглядел вечером в четверг, передвигаясь по центру Риги. У него на плечах темная куртка, на ногах - темная обувь с белой подошвой, на голове - темно-синяя кепка.
Также видно, что мужчина прячет руки - полиция ранее обращала внимание на то, что в момент побега руки Цесманиса были скованы наручниками - они и сейчас могут быть на руках сбежавшего.
В полиции начата служебная проверка
В Государственной полиции будет начата служебная проверка, чтобы установить, каким образом задержанный Мартиньш Цесманис смог сбежать из полицейской машины, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" представитель Госполиции Денис Юдаев.
Полицейский сообщил, что по факту побега уже возбуждено уголовное дело, а также будет начата служебная проверка. Подробной информации о том, как именно произошел побег, он не предоставил.
Министр внутренних дел Марис Кучинскис сообщил в социальных сетях, что поручил начальнику Госполиции Арманду Руксу провести оценку ситуации, как задержанному удалось сбежать из полицейской машины, систему перемещения таких лиц в Латвии и сообщить о результатах проверки.
Юдаев сообщил, что план "Перехват" по поимке сбежавшего на данный момент остановлен, но розыскные мероприятия в Риге будут продолжены.
Представитель полиции оценил Цесманиса как умеренно опасного для общества - его судили за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. Юдаев считает, что мужчина не должен быть агрессивным.
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