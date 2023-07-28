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Полиция продолжает искать Мартиньша Цесманиса. Он оценивается как умеренно опасный для общества

Дополнено в 9:05
rus.tvnet.lv
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Мартиньш Цесманис
Мартиньш Цесманис Фото: Valsts policija
  • Беглец до сих пор не найден
  • План "Перехват" остановлен
  • В полиции начата служебная проверка

Государственная полиция продолжает искать сбежавшего из полицейского автомобиля Мартиньша Цесманиса. К мужчине перед побегом в четверг в рамках уголовного процесса в связи с ограблением была применена мера пресечения - заключение под стражу, сообщает Lsm.lv.

Мартиньш Цесманис
Мартиньш Цесманис Фото: Valsts policija

Беглеца не помогли поймать и масштабные ограничения движения, введенные в Риге. Полиция заблокировала движение и проверяла каждый автомобиль, в связи с чем движение в столице местами было практически парализовано. Было нарушено и движение общественного транспорта.

Видео: Пробки в Риге вечером в четверг

Как сообщает Lsm.lv, нормальное движение было постепенно восстановлено к часу ночи.

Фото: Valsts policija

Утром в пятницу в Риге никаких значительных ограничений в связи с розыскными мероприятиями нет.

Фото: Valsts policija

Напомним, Цесманис 1981 года рождения в четверг, 27 июля, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища. По имеющейся в распоряжении полиции информации, мужчина потенциально может находиться на Саркандаугаве, в центре Риги или в Плявниеках.

Полиция получила и новое изображение сбежавшего Мартиньша Цесманиса. На снимке видно, как мужчина выглядел вечером в четверг, передвигаясь по центру Риги. У него на плечах темная куртка, на ногах - темная обувь с белой подошвой, на голове - темно-синяя кепка.

Также видно, что мужчина прячет руки - полиция ранее обращала внимание на то, что в момент побега руки Цесманиса были скованы наручниками - они и сейчас могут быть на руках сбежавшего.

В полиции начата служебная проверка

В Государственной полиции будет начата служебная проверка, чтобы установить, каким образом задержанный Мартиньш Цесманис смог сбежать из полицейской машины, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" представитель Госполиции Денис Юдаев.

Полицейский сообщил, что по факту побега уже возбуждено уголовное дело, а также будет начата служебная проверка. Подробной информации о том, как именно произошел побег, он не предоставил.

Министр внутренних дел Марис Кучинскис сообщил в социальных сетях, что поручил начальнику Госполиции Арманду Руксу провести оценку ситуации, как задержанному удалось сбежать из полицейской машины, систему перемещения таких лиц в Латвии и сообщить о результатах проверки.

Юдаев сообщил, что план "Перехват" по поимке сбежавшего на данный момент остановлен, но розыскные мероприятия в Риге будут продолжены.

Представитель полиции оценил Цесманиса как умеренно опасного для общества - его судили за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. Юдаев считает, что мужчина не должен быть агрессивным.

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