Видео ⟩ В Греции лесной пожар достиг склада с боеприпасами: прогремели сильные взрывы

JUST IN - Massive explosion in an ammunition warehouse in Central Greece amid wildfirespic.twitter.com/ZTmT2Cjmos — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 27, 2023

Взрывы были слышны на расстоянии нескольких километров, однако источники в правительстве утверждают, что людей удалось своевременно эвакуировать и пострадавших нет.

Склад боеприпасов расположен примерно в четырех километрах от аэропорта Неа-Анхиалос, где базируются три эскадрильи истребителей F-16.

Взрывной волной выбило окна в зданиях в ближайшей округе.

Туристы, в основном греки, искали убежище на пляже Неа-Анхиалоса.