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Видео ⟩ В Греции лесной пожар достиг склада с боеприпасами: прогремели сильные взрывы

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš

В четверг один из лесных пожаров в центральной части Греции достиг склада боеприпасов воздушных сил страны, что привело к сильным взрывам.

Взрывы были слышны на расстоянии нескольких километров, однако источники в правительстве утверждают, что людей удалось своевременно эвакуировать и пострадавших нет.

Склад боеприпасов расположен примерно в четырех километрах от аэропорта Неа-Анхиалос, где базируются три эскадрильи истребителей F-16.

Взрывной волной выбило окна в зданиях в ближайшей округе.

Туристы, в основном греки, искали убежище на пляже Неа-Анхиалоса.

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