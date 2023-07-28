Видео ⟩ В Греции лесной пожар достиг склада с боеприпасами: прогремели сильные взрывы

В четверг один из лесных пожаров в центральной части Греции достиг склада боеприпасов воздушных сил страны, что привело к сильным взрывам.
JUST IN - Massive explosion in an ammunition warehouse in Central Greece amid wildfirespic.twitter.com/ZTmT2Cjmos— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 27, 2023
Взрывы были слышны на расстоянии нескольких километров, однако источники в правительстве утверждают, что людей удалось своевременно эвакуировать и пострадавших нет.
Склад боеприпасов расположен примерно в четырех километрах от аэропорта Неа-Анхиалос, где базируются три эскадрильи истребителей F-16.
Взрывной волной выбило окна в зданиях в ближайшей округе.
Туристы, в основном греки, искали убежище на пляже Неа-Анхиалоса.
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