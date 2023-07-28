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Пользователей интернета позабавило фото Ринкевича с коровами в Кулдиге

rus.tvnet.lv
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Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич Фото: Edgars Rinkēvičs @edgarsrinkevics/Twitter.com

Пользователей социальных сетей позабавила фотография президента Эдгара Ринкевича, которую он опубликовал в своем Twitter-аккаунте во время посещения Кулдигского края.

Ринкевич опубликовал фото с животноводческой фермы Kolumbi в Кулдигском крае. На фото он стоит рядом с двумя коровами.

"Во время посещения фермы Kolumbi в Кулдигском крае. Первый слева президент государства", - с юмором написал Ринкевич.

Один из внимательных пользователей Twitter заметил, что на фотографии слева есть еще одна корова. "А как зовут президента? Гауя?" - написал пользователь.

RUS TVNET уже сообщал, что Ринкевич отличился еще одним ярким моментом во время визита в Латгале неделю назад. А именно, на хуторе Kurmīši в Краславском крае он радушно приветствовал ленивого кота.

28 июля Ринкевич с рабочим визитом посетил Кулдигский край. Президент государства встретился с предпринимателями в области деревообработки и сельского хозяйства, владельцами животноводческих ферм ферм.

Также в ходе визита Ринкевич встретился с депутатами Кулдигского самоуправления, а также посетил Кулдигскую больницу.

Первое лицо государства подчеркнул, что Кулдигский край является сердцем Курземе. Президент отметил, что у него была возможность встретиться с предпринимателями края, которые своим ежедневным трудом показывают другим, что Латвия способна и может экспортировать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью.

"В то же время я получил прямое мнение от предпринимателей Кулдигского края о слабой политике кредитования бизнеса латвийских банков и необходимости усиления профессионального образования в разных краях Латвии", - сказал президент.

Он также отметил, что слышал опасения руководства, врачей и медсестер Кулдигской больницы по поводу недоступности медицинских услуг и острой нехватки медицинского и вспомогательного персонала.

Президент выразил надежду, что очень скоро старый город Кулдиги будет включен в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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