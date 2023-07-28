Пользователей интернета позабавило фото Ринкевича с коровами в Кулдиге

Ринкевич опубликовал фото с животноводческой фермы Kolumbi в Кулдигском крае. На фото он стоит рядом с двумя коровами.

"Во время посещения фермы Kolumbi в Кулдигском крае. Первый слева президент государства", - с юмором написал Ринкевич.

Apmeklējot gaļas liellopu saimniecību “Kolumbi” Kuldīgas novadā, pirmais no kreisās Valsts prezidents… pic.twitter.com/f2cq43j94w — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 28, 2023

Один из внимательных пользователей Twitter заметил, что на фотографии слева есть еще одна корова. "А как зовут президента? Гауя?" - написал пользователь.

RUS TVNET уже сообщал, что Ринкевич отличился еще одним ярким моментом во время визита в Латгале неделю назад. А именно, на хуторе Kurmīši в Краславском крае он радушно приветствовал ленивого кота.

28 июля Ринкевич с рабочим визитом посетил Кулдигский край. Президент государства встретился с предпринимателями в области деревообработки и сельского хозяйства, владельцами животноводческих ферм ферм.