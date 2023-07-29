Видео ⟩ "Нам некуда было деваться". Экипаж Сескса попал в аварию на этапе ERC в Риме

Команда сообщила в Twitter, после аварии машина перевернулась и спортсмены покинули ее своими силами. Если экипаж даже сможет продолжить соревнования, он будет получать штрафное время за каждый пропущенный скоростной участок.

"На быстром повороте переднюю часть машины вытолкнуло, мы ударились о бетонный борт. Скорость была настолько большая, что нам некуда было деваться - мы уже были во власти дороги", - пишет команда.

После трех скоростных участков экипаж Сескса (Škoda Fabia RS) в общем зачете был десятым, уступая лидеру 33,9 секунды.

Ралли Rally di Roma Capitale завершится в воскресенье, когда спортсмены пройдут 13 скоростных участков.

В общем зачете ERC после пяти этапов лидером является новозеландец Хейден Пэддон со 142 очками, в свою очередь Сескс набрал 108 очков и занимает второе место.