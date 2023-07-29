Видео ⟩ "Нам некуда было деваться". Экипаж Сескса попал в аварию на этапе ERC в Риме

Латвийский пилот Мартиньш Сескс и штурман Ренар Францис в субботу попали в аварию на четвертом скоростном отрезке шестого этапа чемпионата Европы по ралли (ERC) - Rally di Roma Capitale, и не смогли продолжить борьбу за более высокий результат.
Команда сообщила в Twitter, после аварии машина перевернулась и спортсмены покинули ее своими силами. Если экипаж даже сможет продолжить соревнования, он будет получать штрафное время за каждый пропущенный скоростной участок.
"На быстром повороте переднюю часть машины вытолкнуло, мы ударились о бетонный борт. Скорость была настолько большая, что нам некуда было деваться - мы уже были во власти дороги", - пишет команда.
После трех скоростных участков экипаж Сескса (Škoda Fabia RS) в общем зачете был десятым, уступая лидеру 33,9 секунды.
Ралли Rally di Roma Capitale завершится в воскресенье, когда спортсмены пройдут 13 скоростных участков.
В общем зачете ERC после пяти этапов лидером является новозеландец Хейден Пэддон со 142 очками, в свою очередь Сескс набрал 108 очков и занимает второе место.
Sesks crash #ERC #ERCLive #RallydiRomaCapitale pic.twitter.com/rp5Bftpj0s— Jakub Horešovský (@JakubHoreovsk) July 29, 2023
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