Видео ⟩ Агрессивный водитель совершил опасный обгон, после чего затормозил движение

Агрессивный красный водитель Seat, похоже, был разочарован тем, что автомобильное движение проходило слишком медленно. Как только появилась возможность, он поспешил обогнать впереди идущую машину, но не удостоверился в безопасности.

Сначала водитель Seat совершил обгон, грубо нарушив правила дорожного движения. Ехавшая впереди Škoda перестроилась на левую полосу, где хотел проехать водитель Seat, поэтому он совершил обгон по встречной полосе. Все это делалось безответственно и опасно - в месте с ограниченной видимостью.

Затем водитель Seat, видимо разочаровался в том, что Škoda не позволила ему совершить обгон, поэтому намеренно сбавил скорость. Водитель Škoda попытался его обогнать, но в этот момент человек за рулем Seat начал давить педаль газа в пол.

Так водитель Seat некоторое время продолжал движение, пока не свернул с дороги.