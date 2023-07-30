Фото, видео ⟩ Авария с BMW на Краста: спасатели освободили из машины человека

Прибывшие на место спасатели освободили из машины одного человека и передали его сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). На месте аварии также присутствовали представители полиции.

В 00:39 спасательные работы были завершены.

Как видно из фото- и видеосвидетельств в Twitter, пострадал автомобиль BMW - после столкновения его "выкинуло" на зеленую зону между полосами движения. Также на видео заметен, вероятно, сбитый бетонный столб.

Krasta ielā avarējis BMW, cietis vadītājs. pic.twitter.com/zEOHkNoHkl — Sadursme (@Sadursme_) July 29, 2023

Кроме того, в субботу в Саласпилсской волости Саласпилсского края вспыхнул пожар на обоих этажах двухэтажного жилого дома, сообщили в VUGD.

На месте происшествия было установлено, что горят первый этаж двухэтажного жилого дома площадью 90 квадратных метров, второй этаж площадью 90 квадратных метров и крыша дома площадью 50 квадратных метров.

Вызов поступил в 14:59, а пожар был потушен в 18:10.

В работах по тушению принимали участие 18 пожарных.

Всего за сутки с 06:30 29 июля по 06:30 30 июля в VUGD поступило 44 вызова: 11 на тушение пожаров, 24 на спасательные работы, еще 9 вызовов оказались ложными.