Видео ⟩ Грузовики застревают под мостами. Как решить эту проблему?

За неделю под Вантовым мостом застряли уже два грузовых автомобиля. Водители не рассчитывают габариты своего транспорта или просто не обращают внимания на предупреждающие дорожные знаки. Рижская дума годами подчеркивала, что в авариях виноваты сами водители и они мало чем могут помочь, но в последнее время отношение изменилось - дума готовит к запуску проект, который обещает исправить ситуацию под мостами. Об этом сообщает программа Degpunktā.