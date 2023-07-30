Видео ⟩ Грузовики застревают под мостами. Как решить эту проблему?

За неделю под Вантовым мостом застряли уже два грузовых автомобиля. Водители не рассчитывают габариты своего транспорта или просто не обращают внимания на предупреждающие дорожные знаки. Рижская дума годами подчеркивала, что в авариях виноваты сами водители и они мало чем могут помочь, но в последнее время отношение изменилось - дума готовит к запуску проект, который обещает исправить ситуацию под мостами. Об этом сообщает программа Degpunktā.
В прошлый четверг, 20 июля, водитель грузовика врезался в Вантовый мост и на некоторое время остановил движение. Водитель не рассчитал, габариты автомобиля.
То же самое произошло и на этой неделе, во вторник, 25 июля, когда другой водитель грузовика тоже врезался в мост. Прицеп от удара сложился, его элементы грозили разъединиться и упасть на автомобиль.
Учитывая, что грузовые автомобили регулярно застревают под мостом - повреждая конструкции, мешая движению транспорта и работе оперативных служб, - вопрос о поиске решения неоднократно поднимался в Рижской думе.
В основном ответ был один - виноваты сами водители. Однако теперь Департамент городского развития Риги стал искать другое решение. По зарубежному примеру один из рижских мостов скоро будет оснащен новым устройством.
А именно, к мосту будет прикреплен экран, который будет информировать водителя о результате измерения. Например, при приближении грузовика на экране будут мигать слова или символ, который даст разрешение или запрет на продолжение движения.
Оборудование планируется разместить на Каменном мосту до конца текущего года. Помимо измерения высоты, прибор также будет записывать видео.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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