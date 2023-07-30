Пропагандистские телеканалы в РФ проигнорировали атаку дронов на Москву

Российские федеральные пропагандистские телеканалы не упомянули об атаке беспилотников в своих утренних выпусках новостей, при которой повреждения получили башни Москва-Сити, сообщает "Медуза".
Российские телеканалы проигнорировали новость о нападении, а главной темой утреннего эфира стал парад в честь Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге с участием президента России Владимира Путина.
Уже сообщалось, что в Москве в ночь на воскресенье, 30 июля, два беспилотника атаковали многоэтажки в деловом районе Москва-Сити, фасады которых были повреждены, заявили российские власти.
Мэр города Сергей Собянин сообщил в Telegram, что повреждены фасады двух многоэтажных офисных зданий, и назвал ущерб незначительным.
"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", - говорилось в сообщении.
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