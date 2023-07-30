Пропагандистские телеканалы в РФ проигнорировали атаку дронов на Москву

Российские телеканалы проигнорировали новость о нападении, а главной темой утреннего эфира стал парад в честь Дня Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге с участием президента России Владимира Путина.

Уже сообщалось, что в Москве в ночь на воскресенье, 30 июля, два беспилотника атаковали многоэтажки в деловом районе Москва-Сити, фасады которых были повреждены, заявили российские власти.

Мэр города Сергей Собянин сообщил в Telegram, что повреждены фасады двух многоэтажных офисных зданий, и назвал ущерб незначительным.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", - говорилось в сообщении.