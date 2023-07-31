Пн, 31.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Риге пройдет ежегодный Фестиваль бургеров

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Пресс-фото

11 и 12 августа на площади парка Эспланады уже традиционно пройдет пятый ежегодный "Рижский фестиваль бургеров". На фестивале буду участвовать представителей ресторанов и бургерных со всей Латвии, которые будут сражаться за титул самого вкусного бургера, сообщает портал balticevents.info.

В течении двух дней на площади парка Эспланады пройдет особенная праздничная программа:

11.08

  • 15:00 - Открытие фестиваля;
  • 16:00 - Конкурсы и состязания;
  • 18:00 - Dj N’Works (Нормундс Рутулис);
  • 23:00 - Закрытие фестиваля.

12.08

  • 11:00 - Открытие парка;
  • 12:00 - Открытие мероприятия;
  • 13:00 - Народный Пивной сомелье (с Ингермаром Дзеном);
  • 14:00 - Шоу инфлюенсеров;
  • 15:00 - Поедание бургеров на скорость;
  • 17:00 - Состязание фудблогеров;
  • 18:00 - Награждение в номинации «Лучший бургер фестиваля»;
  • 19:00 - DJ Toms Grēviņš;
  • 20:00 - Праздничный концерт;
  • 23:00 - Завершение мероприятия.

"Каждый год мероприятие посещает более 10 тысяч человек из разных городов страны, а также приезжают гости из-за рубежа. Цель фестиваля - показать и доказать, что бургеры это не просто фастфуд, а целая культура и культовое блюдо сегодняшней кухни", - рассказал организатор фестиваля Эдгарс Свенцс.

Фото: Пресс-фото

В завершении фестиваля пройдет традиционный концерт, где выступят местные музыканты. Организаторы оставляют имена музыкантов в секрете, и все присутствующие узнают выступающих лишь за пару минут до выхода на сцену. В предыдущие годы уже выступали такие группы и певцы, как Bad Habit, Pētersons, группа Keksi, Мартыньш Балодис и многие другие. Программа и подробная информация о мероприятии доступна на официальной странице фестиваля.

Как все прошло в прошлом году, можно посмотреть здесь:

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх