В Риге пройдет ежегодный Фестиваль бургеров

В течении двух дней на площади парка Эспланады пройдет особенная праздничная программа:

11.08

15:00 - Открытие фестиваля;

16:00 - Конкурсы и состязания;

18:00 - Dj N’Works (Нормундс Рутулис);

23:00 - Закрытие фестиваля.

12.08

11:00 - Открытие парка;

12:00 - Открытие мероприятия;

13:00 - Народный Пивной сомелье (с Ингермаром Дзеном);

14:00 - Шоу инфлюенсеров;

15:00 - Поедание бургеров на скорость;

17:00 - Состязание фудблогеров;

18:00 - Награждение в номинации «Лучший бургер фестиваля»;

19:00 - DJ Toms Grēviņš;

20:00 - Праздничный концерт;

23:00 - Завершение мероприятия.

"Каждый год мероприятие посещает более 10 тысяч человек из разных городов страны, а также приезжают гости из-за рубежа. Цель фестиваля - показать и доказать, что бургеры это не просто фастфуд, а целая культура и культовое блюдо сегодняшней кухни", - рассказал организатор фестиваля Эдгарс Свенцс.

Фото: Пресс-фото

В завершении фестиваля пройдет традиционный концерт, где выступят местные музыканты. Организаторы оставляют имена музыкантов в секрете, и все присутствующие узнают выступающих лишь за пару минут до выхода на сцену. В предыдущие годы уже выступали такие группы и певцы, как Bad Habit, Pētersons, группа Keksi, Мартыньш Балодис и многие другие. Программа и подробная информация о мероприятии доступна на официальной странице фестиваля.

Как все прошло в прошлом году, можно посмотреть здесь: