В Риге пройдет ежегодный Фестиваль бургеров

11 и 12 августа на площади парка Эспланады уже традиционно пройдет пятый ежегодный "Рижский фестиваль бургеров". На фестивале буду участвовать представителей ресторанов и бургерных со всей Латвии, которые будут сражаться за титул самого вкусного бургера, сообщает портал balticevents.info.
В течении двух дней на площади парка Эспланады пройдет особенная праздничная программа:
11.08
- 15:00 - Открытие фестиваля;
- 16:00 - Конкурсы и состязания;
- 18:00 - Dj N’Works (Нормундс Рутулис);
- 23:00 - Закрытие фестиваля.
12.08
- 11:00 - Открытие парка;
- 12:00 - Открытие мероприятия;
- 13:00 - Народный Пивной сомелье (с Ингермаром Дзеном);
- 14:00 - Шоу инфлюенсеров;
- 15:00 - Поедание бургеров на скорость;
- 17:00 - Состязание фудблогеров;
- 18:00 - Награждение в номинации «Лучший бургер фестиваля»;
- 19:00 - DJ Toms Grēviņš;
- 20:00 - Праздничный концерт;
- 23:00 - Завершение мероприятия.
"Каждый год мероприятие посещает более 10 тысяч человек из разных городов страны, а также приезжают гости из-за рубежа. Цель фестиваля - показать и доказать, что бургеры это не просто фастфуд, а целая культура и культовое блюдо сегодняшней кухни", - рассказал организатор фестиваля Эдгарс Свенцс.
В завершении фестиваля пройдет традиционный концерт, где выступят местные музыканты. Организаторы оставляют имена музыкантов в секрете, и все присутствующие узнают выступающих лишь за пару минут до выхода на сцену. В предыдущие годы уже выступали такие группы и певцы, как Bad Habit, Pētersons, группа Keksi, Мартыньш Балодис и многие другие. Программа и подробная информация о мероприятии доступна на официальной странице фестиваля.
Как все прошло в прошлом году, можно посмотреть здесь:
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