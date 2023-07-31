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Фото ⟩ Каждый день разная! Оцените образы Примадонны на фестивале в Юрмале

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Алла Пугачева на фестивале в Юрмале
Алла Пугачева на фестивале в Юрмале Фото: Rus TVNET

Вот и прошел долгожданный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala: одной из главных и самых обсуждаемых звезд мероприятия, конечно же, стала Алла Пугачева. Оглядываясь назад, предлагаем оценить образы Примадонны на фестивале. Смотрите фото!

Образ первого дня на фестивале был самый строгий: 

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Rus TVNET

В свою очередь, в последующие два дня фестиваля Алла Борисовна выбрала более нежный основной оттенок для своих образов - топовый розовый:

Пугачева и Галкин вновь сорвали шквал аплодисментов в "Дзинтари" на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala
Пугачева и Галкин вновь сорвали шквал аплодисментов в "Дзинтари" на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala Фото: TVNET GRUPA
Пугачева и Галкин вновь сорвали шквал аплодисментов в "Дзинтари" на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala
Пугачева и Галкин вновь сорвали шквал аплодисментов в "Дзинтари" на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala Фото: TVNET GRUPA

Галерея: Алла Пугачева на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 29 июля

Алла Пугачева на фестивале
Алла Пугачева на фестивале Фото: Rus TVNET
Алла Пугачева на фестивале
Алла Пугачева на фестивале Фото: Rus TVNET

Галерея: Алла Пугачева на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 30 июля

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