Фото ⟩ Каждый день разная! Оцените образы Примадонны на фестивале в Юрмале

Вот и прошел долгожданный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala: одной из главных и самых обсуждаемых звезд мероприятия, конечно же, стала Алла Пугачева. Оглядываясь назад, предлагаем оценить образы Примадонны на фестивале. Смотрите фото!
Образ первого дня на фестивале был самый строгий:
В свою очередь, в последующие два дня фестиваля Алла Борисовна выбрала более нежный основной оттенок для своих образов - топовый розовый:
Галерея: Алла Пугачева на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 29 июля
Галерея: Алла Пугачева на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 30 июля
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