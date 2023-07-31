WhatsApp вводит новую функцию; пользователей Android-версии ждут перемены

Видеосообщения, которые выглядят как кружки, не новинка. В Telegram такие сообщения можно слать еще с 2017 года. Доступный в WhatsApp лимит видео-кружка составляет 60 секунд, а запись начинается, если подольше подержать иконку видеокамеры/микрофона.

По умолчанию все видеосообщения воспроизводятся без звука, чтобы его включить, нужно нажать на видео.

Указывается, что видеосообщения защищены шифрованием, что обеспечивает высокий уровень безопасности для пользователей. Их нельзя сохранять или пересылать, однако можно делать скриншоты.

Функция уже появилась в новом обновлении на iOS и Android. Она вводится постепенно и станет доступной фактически всем пользователям уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что WhatsApp постепенно начнет вводить и функцию Channels, также взятую у Telegram. Кроме того, в приложении появилась возможность редактировать отосланные сообщения и защищать переписку паролем или биометрической авторизацией.

Ожидается, что в новом обновлении WhatsApp добавит возможность прикреплять конкретные сообщения к личной переписке, а также позволит использовать несколько учетных записей на одном устройстве. Приложение для Android также впервые за несколько лет получит серьезный редизайн.