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Участвуй в конкурсе RUS TVNET и выигрывай два билета на концерт Светланы Лободы в Юрмале!

rus.tvnet.lv
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Фото: Rus TVNET

Лето - самое время ярких мероприятий и концертов. И уже 17 августа в Юрмале с сольным концертом выступит украинская певица Светлана Лобода. По такому случаю RUS TVNET проводит в своем Instagram-аккаунте конкурс, где у каждого желающего есть возможность попытать счастье и выиграть билеты на концерт певицы! 

Все правила и условия конкурса читайте ниже в публикации в Instagram:  

Победителя мы объявим уже 7 августа, так что поспешите. Удачи! 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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