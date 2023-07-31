Участвуй в конкурсе RUS TVNET и выигрывай два билета на концерт Светланы Лободы в Юрмале!

Лето - самое время ярких мероприятий и концертов. И уже 17 августа в Юрмале с сольным концертом выступит украинская певица Светлана Лобода. По такому случаю RUS TVNET проводит в своем Instagram-аккаунте конкурс, где у каждого желающего есть возможность попытать счастье и выиграть билеты на концерт певицы!