Видео ⟩ Еще одна секция очистных сооружений в Лиепае признана аварийной

Более чем через неделю после аварии на станции очистки сточных вод Лиепайское строительное управление сообщило, что проблемы обнаружены и во второй секции резервуара предварительной очистки.

Резервуар предварительной очистки сточных вод имеет две секции, одна из которых обрушилась вечером 23 июля, в результате чего часть неочищенных стоков просочилась в море.

После этого Лиепайское строительное управление осмотрело и вторую секцию, заключив, что сооружение находится в критическом состоянии и его нельзя использовать, по крайней мере, на данный момент.

В настоящее время поступающие сточные воды отводятся на следующую очистную установку с помощью временных насосов и трубопроводов, но это лишь краткосрочное решение.

После подсчета ущерба Liepājas udens будет искать средства, как для покрытия убытков, так и для строительства нового резервуара.

Уже сообщалось, что вечером в воскресенье, 23 июля, в Лиепае, обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате чего часть неочищенных сточных вод просочилась в море.

Государственная служба среды (VDD) подсчитает ущерб, причиненный окружающей среде в результате аварии и оценит ответственность должностных лиц.

В настоящее время в Лиепае удалось остановить утечку сточных вод в море и во временном режиме восстановить работу очистных сооружений.

Видео: Сюжет программы Panorāma