Видео ⟩ Еще одна секция очистных сооружений в Лиепае признана аварийной

Еще одна секция резервуара предварительной очистки Лиепайской станции очистки сточных вод после обследования признана аварийной, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
Более чем через неделю после аварии на станции очистки сточных вод Лиепайское строительное управление сообщило, что проблемы обнаружены и во второй секции резервуара предварительной очистки.
Резервуар предварительной очистки сточных вод имеет две секции, одна из которых обрушилась вечером 23 июля, в результате чего часть неочищенных стоков просочилась в море.
После этого Лиепайское строительное управление осмотрело и вторую секцию, заключив, что сооружение находится в критическом состоянии и его нельзя использовать, по крайней мере, на данный момент.
В настоящее время поступающие сточные воды отводятся на следующую очистную установку с помощью временных насосов и трубопроводов, но это лишь краткосрочное решение.
После подсчета ущерба Liepājas udens будет искать средства, как для покрытия убытков, так и для строительства нового резервуара.
Уже сообщалось, что вечером в воскресенье, 23 июля, в Лиепае, обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате чего часть неочищенных сточных вод просочилась в море.
Государственная служба среды (VDD) подсчитает ущерб, причиненный окружающей среде в результате аварии и оценит ответственность должностных лиц.
В настоящее время в Лиепае удалось остановить утечку сточных вод в море и во временном режиме восстановить работу очистных сооружений.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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