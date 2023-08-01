Фото ⟩ Исторический момент: в Киеве с монумента "Родина-мать" сняли герб СССР

"На День независимости Украины памятник получит новый символ - украинский трезубец", - указало министерство.

Металлическая конструкция трезубца уже изготовлена.

13 июля бывший министр культуры страны Александр Ткаченко сообщил, что советский герб на монументе "Родина-мать" к 24 августа будет сменен на герб Украины.

В свою очередь генеральный директор Музея истории Второй мировой войны Юрий Савчук сообщил об идее переименовать сам монумент в "Родина-мать Украины".

Это предложение еще должно утвердить министерство Культуры.

Памятник был открыт в 1981 году. Монумент представляет себе женщину, которая держит в одной руке поднятый меч, а во второй - щит. Герб СССР, демонтаж которого завершился во вторник, находился на щите.

Высота монумента от пьедестала до конца меча - 62 метра, вместе с пьедесталом - 102 метра.

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: AFP/SCANPIX

Фото: AFP/SCANPIX

Фото: Reuters/ScanPix