Фото ⟩ Исторический момент: в Киеве с монумента "Родина-мать" сняли герб СССР

В Киеве с монумента "Родина-мать" сняли герб СССР, чтобы вместо него установить герб Украины, сообщило Министерство культуры страны, указав, что работы, которые были начаты 30 июля, ведутся по графику.
"На День независимости Украины памятник получит новый символ - украинский трезубец", - указало министерство.
Металлическая конструкция трезубца уже изготовлена.
13 июля бывший министр культуры страны Александр Ткаченко сообщил, что советский герб на монументе "Родина-мать" к 24 августа будет сменен на герб Украины.
В свою очередь генеральный директор Музея истории Второй мировой войны Юрий Савчук сообщил об идее переименовать сам монумент в "Родина-мать Украины".
Это предложение еще должно утвердить министерство Культуры.
Памятник был открыт в 1981 году. Монумент представляет себе женщину, которая держит в одной руке поднятый меч, а во второй - щит. Герб СССР, демонтаж которого завершился во вторник, находился на щите.
Высота монумента от пьедестала до конца меча - 62 метра, вместе с пьедесталом - 102 метра.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!