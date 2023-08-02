Фото ⟩ Потрясающе! В Валмиерском крае появился мини-поселок

Санта создает небольшой эскиз работ для подготовки перед созданием макета. Со зданиями, которые можно осмотреть в реальной жизни, все гораздо проще - обследование, измерение, поиск информации.

Фото: Санта Паэгле создает мини-поселок в Валмиерском крае

Голову больше приходится ломать над теми зданиями, которые пострадали от разрушительного действия времени или огня, такими как начальная школа Бренгули. Конечно, проводится обследование и измерение, запрашивается план, но еще есть и работа с архивом.

Только после этого производятся расчеты и модель уменьшается до масштаба 1:25.

Приходилось оттачивать свои навыки и учиться чему-то новому, например, работе с лобзиком, фрезером, флексом и подобными инструментами, которые очень пригодятся в строительном процессе. При создании миниатюр требуется и 3D-принтер.

Фото: Betija Zariņa/TVNET GRUPA

Стамериенский дворец (Stāmerienas pil) - новейшее и одно из самых роскошных зданий в заветном мини-поселке Санты. В свою очередь, Алуксненский Новый замок (Jaunā pils) был построен во время Covid-19 за девять месяцев. Не торопясь, шаг за шагом. Санта говорит: