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Фото ⟩ Потрясающе! В Валмиерском крае появился мини-поселок

Apollo.lv Betija Zariņa rus.tvnet.lv
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Фото: Betija Zariņa/TVNET GRUPA

Санта Паэгле в Валмиерском крае сама осуществила десятилетнюю мечту о мини-поселке (Miniciems), создав копии миниатюрных зданий. Объект находится в Яунвале Бренгульской волости, в доме "Паэглишу", который женщина недавно купила и собственноручно обставила.

Санта создает небольшой эскиз работ для подготовки перед созданием макета. Со зданиями, которые можно осмотреть в реальной жизни, все гораздо проще - обследование, измерение, поиск информации.

Фото: Санта Паэгле создает мини-поселок в Валмиерском крае

Голову больше приходится ломать над теми зданиями, которые пострадали от разрушительного действия времени или огня, такими как начальная школа Бренгули. Конечно, проводится обследование и измерение, запрашивается план, но еще есть и работа с архивом.

Только после этого производятся расчеты и модель уменьшается до масштаба 1:25.

Приходилось оттачивать свои навыки и учиться чему-то новому, например, работе с лобзиком, фрезером, флексом и подобными инструментами, которые очень пригодятся в строительном процессе. При создании миниатюр требуется и 3D-принтер.

Фото: Betija Zariņa/TVNET GRUPA

Стамериенский дворец (Stāmerienas pil) - новейшее и одно из самых роскошных зданий в заветном мини-поселке Санты. В свою очередь, Алуксненский Новый замок (Jaunā pils) был построен во время Covid-19 за девять месяцев. Не торопясь, шаг за шагом. Санта говорит:

"Бывают дни, когда я прихожу в мастерскую и понимаю - нет, сегодня модель трогать не буду, достаточно будет только навести порядок в мастерской".

У Санты нет недостатка в идеях на будущее - мини-поселок будет расширяться и дополняться новыми зданиями. Через некоторое время к коллекции присоединится развивающаяся в настоящее время усадьба Грундзалес.

Говоря об этом, Санта добавляет, что все больше и больше людей хотят делать макеты уже исчезнувших зданий, от которых остались только руины, ведь у них есть своя история и ценность.

Мини-поселок успели увидеть около 500 посетителей из Латвии, Швейцарии, Швеции и Шотландии.

Мини-поселок открыт для посетителей с четверга по субботу, но может случиться так, что будут внесены некоторые изменения, поэтому рекомендуется проверять актуальную информацию на странице в Facebook.

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