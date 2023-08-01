Захарова сравнила атаку беспилотников на "Москва-Сити" с терактами 11 сентября

По словам Захаровой, атаки беспилотников на бизнес-район Москвы "методологически совпадают с мировыми терактами различного масштаба".

"Давайте посмотрим другой пример — 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая. "Москва-Сити" — гражданский объект, в котором не только находятся офисы, но и жилые помещения, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения. Та же самая картинка, она как будто повторяется", - цитирует Захарову "Медуза".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Кремль "не видит" никаких аналогий между ударами украинских беспилотников по Москве и терактами 11 сентября.

На вопрос об усилении мер безопасности в Москве, Песков ответил: "Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются".

Напомним, в ночь на вторник деловой комплекс "Москва-Сити" вновь подвергся атаке беспилотников. Как и во время прошлой атаки, произошедшей в ночь на воскресенье, дрон попал в "правительственную" башню так называемого IQ-квартала, где расположены офисы нескольких федеральных министерств. Власти России возлагают ответственность на Украину, однако в Киеве причастность к инцидентам не признают.

На этот раз беспилотник врезался в фасад здания на 21-м этаже, в районе офиса Министерства экономического развития России, выбив остекление на площади 150 кв. метров (в прошлый раз пострадал офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций).

Как утверждает Минобороны России, аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но тем не менее "потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити".