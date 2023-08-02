В России новая волна поджогов военкоматов. Задержанные винят телефонных мошенников

Сообщения о попытках поджечь военкоматы стали активно поступать еще в выходные, а в понедельник их число стало расти лавинообразно — только за последние сутки, по данным СМИ, произошло больше 10 таких случаев.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, многократно увеличивающий штрафы за неявку в военкомат по повестке. Сейчас штрафы за неявку по повестке составляют от 500 до 3 тысяч рублей, с вступлением закона в силу в октябре, эта сумма увеличится до 30 тысяч рублей. Путин также должен подписать уже принятый закон о расширении призывного возраста с 18 до 30 лет.