Видео ⟩ Семейные врачи могут провести акцию протеста

Не имея возможности обеспечить полноценное лечение пациентов из-за отсутствия финансирования, семейные врачи рассматривают возможность проведения акции протеста осенью, сообщают TV3 ziņas.
Год подходит к концу, потребности пациентов только возрастают, очереди на обследования уже дошли до апреля следующего года, но до сих пор нет ясности, когда будут выделены дополнительные средства на первичную помощь. Врачи рассказали программе о самых насущных проблемах.
Семейный врач, член правления Ассоциации сельских семейных врачей Латвии Айнис Дзалбс признался программе, что семейным врачам становится все труднее помогать своим пациентам,
потому что очереди на обследования превышают допустимое время ожидания и люди подвержены риску обострения хронических заболеваний, а онкологические заболевания вовремя не выявляются.
Хотя недавно на сферу здравоохранения было выделено 57 миллионов евро и 10% этой суммы будет направлено семейным врачам, неясно, когда они получат эти деньги. Кроме того, для ее получения, как утверждается, должны быть выполнены требования, которые, по мнению опрошенных программой семейных врачей, нереалистичны.
"Это финансирование требует результата. В таком случае давайте позвоним пациентам, которых не было уже три года, и пригласим их в кабинет. Это абсурд, потому что когда есть проблема, пациент приходит, даю направление. И где это окажется? Там же, где нынешняя ситуация", - обрисовала ситуацию семейный врач Зане Берга, подчеркнув, что пациент попадет только в кабинет семейного врача. Кроме того, нехватка персонала в местах практики также вызывает беспокойство, так как денег на то, чтобы нанять помощников не хватает.
"Если деньги выделяются, мы нанимаем помощника, обучаем, но через четыре месяца этого финансирования уже не будет. Абсолютно нет ощущения преемственности, безопасности. Я не знаю, что у меня будет в следующем году", - пояснила Берга.
В сложившихся обстоятельствах семейные врачи считают свою работу почти бесполезной и, по мере роста недовольства пациентов, не исключают возможности протеста осенью.
"К этому разговору нам придется вернуться осенью, в какой ситуации мы находимся, насколько реально мы в состоянии выполнить условия, требования, насколько реально услуга доступна для пациентов. Мы не говорим здесь об оплате труда, а о доступности услуг, и том, как наши пациенты относятся к тому, что они могут получить за государственный счет. Если государство не отреагирует, возможны различные акции протеста", - сказал Дзалбс.
Видео: Сюжет программы TV3 ziņas
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