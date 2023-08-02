Видео ⟩ Семейные врачи могут провести акцию протеста

Год подходит к концу, потребности пациентов только возрастают, очереди на обследования уже дошли до апреля следующего года, но до сих пор нет ясности, когда будут выделены дополнительные средства на первичную помощь. Врачи рассказали программе о самых насущных проблемах.

Семейный врач, член правления Ассоциации сельских семейных врачей Латвии Айнис Дзалбс признался программе, что семейным врачам становится все труднее помогать своим пациентам,

потому что очереди на обследования превышают допустимое время ожидания и люди подвержены риску обострения хронических заболеваний, а онкологические заболевания вовремя не выявляются.

Хотя недавно на сферу здравоохранения было выделено 57 миллионов евро и 10% этой суммы будет направлено семейным врачам, неясно, когда они получат эти деньги. Кроме того, для ее получения, как утверждается, должны быть выполнены требования, которые, по мнению опрошенных программой семейных врачей, нереалистичны.