Появились фотографии прототипа нового суперкара, созданного в России

Российский автогонщик Роман Русинов зарегистрировал бренд Rossa в середине июля. В социальных сетях появились первые фотографии суперкара этой компании, очень похожего на модель B1, созданную бывшим производителем спорткаров Marussia.
На фотографиях видно, что машина черная, матовая. Автомобиль имеет две двери, которые открываются вверх. Визуально он выглядит действительно агрессивно и очень похож на модель Marussia B1, но это не совсем так. В СМИ появилась информация, что это предпродажная модель и ее видели в Московском политехническом университете.
В российских СМИ есть информация, что часть опубликованных фото сделаны в прошлом году, но по номерам на автомобиле видно, что он создан в 2015 году на шасси Marussia. Техническая информация о новом суперкаре в открытом доступе отсутствует.
Установлено, что дизайн автомобиля создавал бывший главный дизайнер Marussia Motors Игорь Емелин.
Объем двигателя модели B1 составляет 3456 кубических сантиметров, а мощность - 277 лошадиных сил.
Российский производитель спортивных автомобилей Marussia прекратил свою деятельность в 2014 году. Суперкары B1 оснащались двигателем Nissan V6 VQ35DE мощностью 245 лошадиных сил и объемом 3498 кубических сантиметров. По имеющейся в открытых источниках информации, суперкар может быть оснащен двигателем Toyota V6 2GR-FE, который используется в моделях Camry и Highlander.
Эта предпродажная модель автомобиля Романа Русинова визуально практически идентична суперкару Marussia B1, но отличается некоторыми деталями.
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