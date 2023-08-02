Появились фотографии прототипа нового суперкара, созданного в России

На фотографиях видно, что машина черная, матовая. Автомобиль имеет две двери, которые открываются вверх. Визуально он выглядит действительно агрессивно и очень похож на модель Marussia B1, но это не совсем так. В СМИ появилась информация, что это предпродажная модель и ее видели в Московском политехническом университете.

В российских СМИ есть информация, что часть опубликованных фото сделаны в прошлом году, но по номерам на автомобиле видно, что он создан в 2015 году на шасси Marussia. Техническая информация о новом суперкаре в открытом доступе отсутствует.

Установлено, что дизайн автомобиля создавал бывший главный дизайнер Marussia Motors Игорь Емелин.

Объем двигателя модели B1 составляет 3456 кубических сантиметров, а мощность - 277 лошадиных сил.

Российский производитель спортивных автомобилей Marussia прекратил свою деятельность в 2014 году. Суперкары B1 оснащались двигателем Nissan V6 VQ35DE мощностью 245 лошадиных сил и объемом 3498 кубических сантиметров. По имеющейся в открытых источниках информации, суперкар может быть оснащен двигателем Toyota V6 2GR-FE, который используется в моделях Camry и Highlander.

Эта предпродажная модель автомобиля Романа Русинова визуально практически идентична суперкару Marussia B1, но отличается некоторыми деталями.