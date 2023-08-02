Видео ⟩ На Саркандаугаве бензовоз столкнулся с грузовым поездом. Полиция комментирует

Sadursme.lv опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором видно, как грузовик столкнулся с поездом на железнодорожных путях.

В описании указано, что авария произошла в понедельник, 31 июля, в микрорайоне Саркандаугава. Водитель грузовика, перевозившего топливо, не соблюдал соответствующие знаки и не удостоверился в безопасности движения.

Государственная полиция сообщила порталу RUS TVNET, что, по имеющейся у полиции информации, 31 июля около 13:50 в Риге на улице Твайка водитель грузовика Mercedes-Benz не выполнил требования знака "СТОП", в результате чего произошло столкновение с поездом.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. В результате аварии из бака грузовика вылилось топливо.