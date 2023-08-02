Россия начинает масштабные учения в Балтийском море с применением оружия

В среду, 2 августа, в акватории Балтийского моря начинаются военно-морские учения "Океанский щит - 2023" под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

В учениях примут участие 30 боевых кораблей и катеров, 20 кораблей снабжения, 30 самолетов морской авиации и Воздушно-космических сил России и около 6 тысяч военнослужащих, говорится в сообщении.

"В ходе учений будут отработаны мероприятия по защите морских коммуникаций, перевозке войск и военных грузов, а также по обороне морского побережья", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

"Всего планируется провести более 200 боевых тренингов, в том числе с практическим применением оружия", - сообщили в российском ведомстве.