В Даугавпилсе задержали водителя, которого подозревают в том, что он сбил двух женщин

18 июля этого года Государственная полиция получила информацию о том, что на перекрестке улиц Валкас и Баускас некий мужчина, развернувшись на автомобиле Opel, сбил женщин 1975 и 1967 годов рождения, после чего уехал с места происшествия. В дорожно-транспортном происшествии обе женщины получили телесные повреждения, они были доставлены в медицинское учреждение. В Государственной полиции в связи со случившимся начат уголовный процесс.