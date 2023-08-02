В Даугавпилсе задержали водителя, которого подозревают в том, что он сбил двух женщин

Должностные лица Отдела расследований Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции вчера, 1 августа, задержали мужчину 1975 года рождения по подозрению в том, что по его вине 18 июля в Даугавпилсе две женщины на пешеходном переходе получили телесные повреждения, а сам водитель сбежал. Государственная полиция продолжает расследование.
18 июля этого года Государственная полиция получила информацию о том, что на перекрестке улиц Валкас и Баускас некий мужчина, развернувшись на автомобиле Opel, сбил женщин 1975 и 1967 годов рождения, после чего уехал с места происшествия. В дорожно-транспортном происшествии обе женщины получили телесные повреждения, они были доставлены в медицинское учреждение. В Государственной полиции в связи со случившимся начат уголовный процесс.
В ходе расследования и осуществления необходимых процессуальных действий должностные лица Государственной полиции выяснили, кто является возможным виновником ДТП, и вчера, 1 августа, задержали вышеупомянутого мужчину 1975 года рождения.
В данный момент Государственная полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства случившегося.
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