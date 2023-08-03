В Карелии вернувшийся с войны бывший заключенный с другом зарезали шесть человек

Убийства произошли в селе Деревянное в ночь на 1 августа. Люди - пятеро мужчин и одна женщина - были зарезаны в двух частных домах, которые затем подожгли, чтобы скрыть следы преступления.

В связи с этими убийствами полиция задержала двух мучжин - 37-летнего Максима Бочкарева и 38-летнего Игоря Софонова.

Оба ранее были судимы за особо тяжкие преступления, в том числе убийство, ограбление и изнасилования.

Как выяснило издание "Карелия.Ньюс", Софонов принимал участие в войне против Украины, а в Россию вернулся весной.

Как изданию указали собеседники в силовых структурах, Софонова на войну в Украине завербовала группировка наемников ЧВК "Вагнер". Однако в его профиле в соцсети "ВКонтакте" стоит логотип связанного с Минобороны отряда "Шторм Z".

Софонов опубликовал в соцсетях несколько фотографий, на которых он виден в военной форме и с оружием в руках. Эти снимки, вероятно, были сделаны в Украине.

Мотив совершенных в селе Деревянное убийств пока неясен. Задержанным за такое преступление грозит пожизненное заключение.

Во время заседания по избранию меры пресечения Софонов всячески пытался подчеркнуть принадлежность к военным и утверждал, что был ранен на фронте. Суд арестовал мужчин на два месяца.