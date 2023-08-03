Эстонская фирма вывела на дороги Хельсинки дистанционно управляемые автомобили

"Elmo привносит интересное дополнение к тестированию в Финляндии технологий, связанных с транспортными средствами. Это первый эксперимент в области технологии дистанционного управления в нашей стране. Наша задача в Traficom - проводить эксперименты и инновации, связанные с дорожным движением и связью", - сказал Рейо Ялке, ведущий эксперт финского транспортного агентства Traficom.

В настоящее время Elmo оперирует более чем сотней электромобилей в Эстонии, предлагая с помощью технологии дистанционного управления доставлять арендованный автомобиль в подходящее для клиента место в Таллинне и Тарту. Хельсинки в настоящее время является третьим городом в ЕС, а Финляндия - второй страной в ЕС, предлагающей услугу дистанционно управляемых автомобилей на дорогах общего пользования. В то же время Elmo ведет переговоры с несколькими крупными городами, чтобы еще до конца 2023 года начать предлагать услугу использования дистанционно управляемых автомобилей как минимум в трех разных странах.

В августе и сентябре Elmo сосредоточится в финской столице на обслуживании первых клиентов-первопроходцев, а также на ознакомлении с технологией местных каршеринговых компаний, для чего технологию нужно адаптировать к сетям связи 4G и 5G в Хельсинки. Эта деятельность поможет компании Elmo улучшить технологию дистанционного управления нового поколения, а также поспособствовать получению необходимых лицензий для будущего партнера компании в Хельсинки. Более масштабный запуск услуги "машина к двери" с автомобилями на дистанционном управлении запланирован на осень, после выбора партнера и окончания периода летних отпусков.

В 2022 году Elmo стала первой в мире компанией, занимающейся глубокими технологиями (deep-tech), которая предложила на рынке каршеринга свои автомобили с дистанционным управлением, лицензированные для использования на дорогах, а также управляющих дистанционно такими машинами водителей, сдавших экзамен в Департаменте транспорта. Технология была представлена потенциальным клиентам в Париже, Мюнхене, Ганновере, Цюрихе, Вене, Лос-Анджелесе и ряде других крупных городов.