Видео ⟩ В центре Риги такси сбило водителя электросамоката

Государственная полиция сообщила, что около 12:40 на перекрестке улиц Цитаделеc и Муйтас в Риге произошло столкновение автомобиля Ford и электросамоката.

Водитель электросамоката пострадал в дорожно-транспортном происшествии и с травмами доставлен в медучреждение. Полиция выясняет обстоятельства аварии.