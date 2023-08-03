В четверг, 3 августа, на пешеходном переходе в Риге был сбит водитель электросамоката. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
Видео ⟩ В центре Риги такси сбило водителя электросамоката
Государственная полиция сообщила, что около 12:40 на перекрестке улиц Цитаделеc и Муйтас в Риге произошло столкновение автомобиля Ford и электросамоката.
Водитель электросамоката пострадал в дорожно-транспортном происшествии и с травмами доставлен в медучреждение. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
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