Китай готов к переговорам по Украине без участия России

Китай также стал более открытым для мирного плана Украины, который предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины.

В эти выходные в Саудовской Аравии пройдет вторая международная конференция, цель которой - обсудить возможное окончание войны.

Первая подобная конференция состоялась в июне в Дании. Оба эти мероприятия прошли по инициативе Украины.

Украина настаивает на своем мирном плане из десяти пунктов, который представил президент Украины Владимир Зеленский в конце 2022 года, сообщает российское независимое издание The Moscow Times.

Украина настаивает на своем мирном плане из десяти пунктов, который представил президент Украины Владимир Зеленский в конце 2022 года, сообщает российское независимое издание The Moscow Times.

При этом Россия не участвовала в мероприятии в Дании и не будет участвовать в конференции в Саудовской Аравии.