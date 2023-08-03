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Китай готов к переговорам по Украине без участия России

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Reuters / Scanpix

Принимая во внимание тот факт, что война, начатая Россией в Украине, продолжается уже 18-й месяц, Китай начал менять свой подход к отношениям с Россией и выразил готовность обсуждать планы прекращения войны в Украине без присутствия России.

Китай также стал более открытым для мирного плана Украины, который предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины.

В эти выходные в Саудовской Аравии пройдет вторая международная конференция, цель которой - обсудить возможное окончание войны.

Первая подобная конференция состоялась в июне в Дании. Оба эти мероприятия прошли по инициативе Украины.

Украина настаивает на своем мирном плане из десяти пунктов, который представил президент Украины Владимир Зеленский в конце 2022 года, сообщает российское независимое издание The Moscow Times.

Украина настаивает на своем мирном плане из десяти пунктов, который представил президент Украины Владимир Зеленский в конце 2022 года, сообщает российское независимое издание The Moscow Times.

При этом Россия не участвовала в мероприятии в Дании и не будет участвовать в конференции в Саудовской Аравии.

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