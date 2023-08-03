В Золитуде автомобиль Volvo сбил пешехода. Подробности аварии

В Золитуде мужчина переходил дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что рядом был пешеходный переход. В результате пешехода сбил автомобиль и он получил серьезные травмы, сообщает передача Degpunktā на TV3.
"Мужчина вышел из автобуса номер 53, и черная машина Volvo, я так понимаю, попыталась обогнать мужчину в движении. В этот момент его сбили. Мужчина упал и долго лежал без сознания. Приехала "скорая" и бригада привела его в сознание. Они уехали через час после вызова. Потом приехала полиция и начала все снимать, но потом пошел дождь и все смыло", - рассказал Вадим, очевидец происшествия.
Водитель легкового автомобиля Раймонд заявил, что пешеход пробежал впереди с правой стороны, ударился о боковое зеркало и упал. Скорость движения не была большой.
Водитель пытался избежать столкновения, но это не удалось.
Представитель NMPD Лаура Берзиня сказала, что пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, в четверг, 3 августа, около 10:00 в Риге на улице Золитудес водитель Volvo сбил пешехода, который с травмами был доставлен в медицинское учреждение, сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Лина Багдоне.
Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Кроме того, в четверг, 3 августа, в центре Риги такси сбило водителя электросамоката. Государственная полиция сообщила, что около 12:40 на перекрестке улиц Цитаделеc и Муйтас в Риге произошло столкновение автомобиля Ford и электросамоката.
Ранее уже сообщалось, что в результате дорожно-транспортных происшествий в среду, 2 августа, пострадали 14 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Всего за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 120 ДТП.
В сфере дорожного движения принято 356 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 178 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение.
В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато три уголовных процесса.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!