В Золитуде автомобиль Volvo сбил пешехода. Подробности аварии

"Мужчина вышел из автобуса номер 53, и черная машина Volvo, я так понимаю, попыталась обогнать мужчину в движении. В этот момент его сбили. Мужчина упал и долго лежал без сознания. Приехала "скорая" и бригада привела его в сознание. Они уехали через час после вызова. Потом приехала полиция и начала все снимать, но потом пошел дождь и все смыло", - рассказал Вадим, очевидец происшествия.

Водитель легкового автомобиля Раймонд заявил, что пешеход пробежал впереди с правой стороны, ударился о боковое зеркало и упал. Скорость движения не была большой.

Водитель пытался избежать столкновения, но это не удалось.

Представитель NMPD Лаура Берзиня сказала, что пострадавший находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, в четверг, 3 августа, около 10:00 в Риге на улице Золитудес водитель Volvo сбил пешехода, который с травмами был доставлен в медицинское учреждение, сообщила RUS TVNET представитель Госполиции Лина Багдоне.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Кроме того, в четверг, 3 августа, в центре Риги такси сбило водителя электросамоката. Государственная полиция сообщила, что около 12:40 на перекрестке улиц Цитаделеc и Муйтас в Риге произошло столкновение автомобиля Ford и электросамоката.

Ранее уже сообщалось, что в результате дорожно-транспортных происшествий в среду, 2 августа, пострадали 14 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Всего за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 120 ДТП.

В сфере дорожного движения принято 356 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 178 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение.

В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато три уголовных процесса.