Видео ⟩ В Риге во дворе дома упало дерево

На видео не заметно повреждений дома или другой инфраструктуры, никто не пострадал. Место, где именно были сняты кадры, неизвестно.

Видео: Во дворе дома в Риге упало дерево

Дерево могло упасть из-за плохой погоды. Уже сообщалось, что в четверг, 3 августа, после обеда во многих западных и центральных регионах страны идут кратковременные дожди, местами - сильные грозовые ливни, которые продолжатся вечером и ночью, прогнозируют синоптики.