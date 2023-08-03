Видео ⟩ В Риге во дворе дома упало дерево

В четверг, 3 августа, в Риге во дворе жилого дома упало большое дерево, как видно на видео, которое прислал очевидец порталу Apollo.lv.
На видео не заметно повреждений дома или другой инфраструктуры, никто не пострадал. Место, где именно были сняты кадры, неизвестно.
Видео: Во дворе дома в Риге упало дерево
Дерево могло упасть из-за плохой погоды. Уже сообщалось, что в четверг, 3 августа, после обеда во многих западных и центральных регионах страны идут кратковременные дожди, местами - сильные грозовые ливни, которые продолжатся вечером и ночью, прогнозируют синоптики.
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