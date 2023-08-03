В ходе проверки тепловых сетей в Риге было выявлено 17 повреждений

Обнаружено несколько трещин в тепловых сетях, которые обеспечивают теплоснабжение микрорайонов Петерсала - Андрейсала, Межциемса, частично микрорайона Югла, а также улиц Земес и Илукстес в Плявниеки, и улиц Ницгалес и Стирну в Пурвциемсе.

Ренце указала, что оценка ущерба продолжается. Выявлением и устранением повреждений посменно занимается более 100 сотрудников Rīgas siltums.

Список домов, в тепловых сетях которых отсутствует горячая вода из-за повреждений, будет регулярно публиковаться на сайте Rīgas siltums.

Если адреса дома нет в списке, но подача горячей воды не восстановлена, жильцам следует обратиться к управляющему домом, который должен восстановить подачу воды в доме.

Остальным управляющим компаниям дано разрешение на подключение тепловых узлов для того, чтобы восстановить подачу горячей воды в домах.

Поздно вечером в четверг, 3 августа, горячая вода будет доступна большинству рижан, пообещала представитель Rīgas siltums.

Проверки проводятся с целью подготовки к следующему отопительному сезону и своевременному выявлению возможных повреждений.

Оборот Rīgas siltums за последний финансовый год, который длился с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, составил 216,309 млн евро, что на 47,7% больше, чем в предыдущий период, в то время как прибыль компании уменьшилась на 70,8% - до 1,57 млн ​​евро, сообщает Firmas.lv.

49% капитала компании принадлежит Рижской думе, 48,99% - Латвийскому государству, 2% - Enerģijas risinājumi. RIX, а Latvenergo принадлежит 0,005% акций.