Пугачева возвращается на сцену, а у Моргенштерна роман с актрисой из Украины?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Алла Пугачева вернется на сцену?

Поклонники Аллы Пугачевой не теряют надежду на то, что артистка рано или поздно вновь возьмет в руки микрофон. Накануне фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala рок-журналист и публицист Артемий Троицкий рассказал YouTube-каналу "И грянул Грэм" о возможных карьерных планах Примадонны.

Оказалось, что Троицкий все же имел возможность пообщаться с Пугачевой - в июне 2023-го он был в Израиле, где трижды виделся с Аллой Борисовной: на своем дне рождения, на дне рождения Максима Галкина и на концерте Максима Леонидова. Там он и успел расспросить Примадонну о планах на будущее.

"Я так понимаю, что если Алла что-то еще и будет делать, то, скорее, в качестве знамени, продюсера или какого-то символа, но не в качестве практикующей артистки. Она сказала, что у нее есть некоторые замыслы. Даже, может быть, мы что-нибудь вместе сотворим", - сказал Троицкий.

У Моргенштерна роман с украинской актрисой?

Портал Popcake.tv сообщает, что рэпер Моргенштерн начал новые отношения после развода с Диларой Зинатуллиной. Журналисты сообщают, что артиста некоторое время назад видели за поцелуями с тиктокершей и актрисой Лизой Василенко. Рэпер якобы подтвердил слухи и сказал, что пара только месяц живет вместе.

Моргенштерн уверен, что они с Лизой подходят друг другу.

Напомним, некоторое время назад Моргенштерн развелся со своей супругой Диларой. Девушка после разрыва еще давала шанс артисту, но все-таки отношения сохранить не удалось.

Моргенштерн в Риге (Wondersala, 3.06.2023) Фото: пресс-фото/ Алекс Лещинский