Срок полномочий генерального директора VID Яунземе не будет продлен

Планируется не продлевать срок полномочий генерального директора Службы государственных доходов (VID) Иевы Яунземе и прекратить с ней трудовые отношения на соответствующей должности с 12 февраля 2024 года, сказано в подготовленном приказе Кабинета министров.
В Министерство финансов поступило заявление Яунземе от 28 июля 2023 года, в котором она сообщает, что срок ее полномочий в качестве генерального директора VID заканчивается 11 февраля 2024 года и с этой даты она хочет прекратить служебные отношения на соответствующей должности.
Оценивая выполнение стратегических показателей эффективности стратегии развития VID на 2020-2022 годы, Минфин установил, что часть показателей эффективности не была достигнута.
Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела анализ текущей деятельности и стратегии VID, где в отношении оценки показателей эффективности стратегического развития и эффективности VID на 2020-2022 гг. наблюдался прогресс в выполнении показателей в 2020 и 2021 году, однако общее выполнение целей задерживалось, в основном из-за внешних факторов, таких как распространение Covid-19.
Также сделан вывод, что доверие населения к VID, которое может способствовать добровольному исполнению налоговых обязательств, снизилось с 51,2% в 2018 году до 41,7% в 2022 году при запланированном уровне 60%.
Уровень удовлетворенности клиентов качеством обслуживания сотрудников VID в оказании услуг жителям также снизился, а именно с 74% в 2019 году до 67,1% в 2022 году.
Минфин отмечает, что министр финансов несколько раз в постановлениях генеральному директору VID Яунземе определял выполнение конкретных задач, так как было установлено, что задачи не выполняются, а также была начата служебная проверка на предмет невыполнения аудиторских рекомендаций, в результате чего был вынесен выговор.
На недостатки и необходимые улучшения в работе VID указал также Государственный контроль после проведения ревизии "Об отчете Латвийской Республики за 2021 год об исполнении государственного бюджета и о бюджетах самоуправлений" и выдал рекомендации VID по исправлению ошибок в учете службой вверенных ей налогов, пошлин и других подобных государственных платежей, а также указал на необходимость улучшить бухгалтерскую функциональность Информационной системы администрирования платежей (MAIS) VID.
В отчете Госконтроля указано, что недостатки в работе MAIS существенно ограничили работу ревизоров и помешали им своевременно проводить проверки и получать достаточные и верные ревизионные доказательства правильности и полноты сведений, представленных в годовом налоговом отчете VID за 2021 год.
Стратегия развития VID на 2023-2026 годы предусматривает, что в текущей экономической, социальной и политической ситуации для эффективного выполнения задач необходимы инновационные решения и более тесное сотрудничество с клиентами, партнерами по сотрудничеству, сотрудниками учреждения и другими заинтересованными сторонами. В новом цикле деятельности VID поставлены амбициозные цели и задачи: стать одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе, лидером в развитии услуг, которые служат общественным интересам.
Для достижения целей, поставленных в новой стратегии развития VID на 2023-2026 годы, Генеральный директор VID должен уметь определять и достигать амбициозные цели не только для себя как руководителя, но и для своего коллектива, особенно с учетом перспективы возможной реорганизации VID, целью которой является улучшение налогово-таможенной деятельности администрации, а также совершенствование расследования уголовных правонарушений в налогово-таможенной сфере и профессиональных преступлений в стране, чтобы создать эффективную налоговую и таможенную администрацию, отвечающую требованиям современного общества, отмечают в министерстве.
Минфин признает, что Яунземе имеет опыт руководства командой, обеспечения выполнения оперативных задач, поставленных перед учреждением, и тем не менее для обеспечения развития учреждения, чтобы оно стало одним из самых эффективных налоговых и таможенных институций в Европе, лидером в разработке услуг, служащих интересам населения, руководителю нужны явные лидерские качества.
Хотя при оценке компетенции Яунземе стратегическое видение было оценено на "отлично", также было указано, что не были достигнуты самые амбициозные цели, но были достигнуты другие, и полностью изменить прежнюю культуру учреждения не удалось.
Несмотря на то, что в VID разработана процедура и принимаются меры, в рамках которых VID обеспечивает и осуществляет управление рисками в сфере предотвращения коррупции и конфликта интересов, выявленные случаи коррупции по-прежнему подрывают репутацию VID, и общественность ожидает активных действий и комментариев руководства, сообщает Минфин.
На основании изложенного принято решение о прекращении отношений государственной службы с Яунземе в связи с истечением срока полномочий с 12 февраля 2024 года.
Яунземе, согласно приказу Минфина от 7 февраля 2019 года, была назначена на должность на определенный срок - пять лет, то есть до 10 февраля 2024 года включительно.
За шесть месяцев до окончания срока Кабинет министров принимает решение о продлении срока еще на пять лет либо об освобождении должностного лица от должности генерального директора VID.
Уже сообщалось, что генеральный директор Службы госдоходов Иева Яунземе в данный момент не рассматривает возможность повторно баллотироваться на должность руководителя службы. Об этом она заявила в передаче Šodienas jautājums Латвийского телевидения.
На вопрос о повторном выдвижении кандидатуры на эту должность Яунземе указала, что такую возможность не рассматривает, однако допустила, что ситуация может и измениться.
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