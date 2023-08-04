Срок полномочий генерального директора VID Яунземе не будет продлен

Минфин признает, что Яунземе ​​имеет опыт руководства командой, обеспечения выполнения оперативных задач, поставленных перед учреждением, и тем не менее для обеспечения развития учреждения, чтобы оно стало одним из самых эффективных налоговых и таможенных институций в Европе, лидером в разработке услуг, служащих интересам населения, руководителю нужны явные лидерские качества.

Хотя при оценке компетенции Яунземе стратегическое видение было оценено на "отлично", также было указано, что не были достигнуты самые амбициозные цели, но были достигнуты другие, и полностью изменить прежнюю культуру учреждения не удалось.

Несмотря на то, что в VID разработана процедура и принимаются меры, в рамках которых VID обеспечивает и осуществляет управление рисками в сфере предотвращения коррупции и конфликта интересов, выявленные случаи коррупции по-прежнему подрывают репутацию VID, и общественность ожидает активных действий и комментариев руководства, сообщает Минфин.

На основании изложенного принято решение о прекращении отношений государственной службы с Яунземе в связи с истечением срока полномочий с 12 февраля 2024 года.

Яунземе, согласно приказу Минфина от 7 февраля 2019 года, была назначена на должность на определенный срок - пять лет, то есть до 10 февраля 2024 года включительно.

За шесть месяцев до окончания срока Кабинет министров принимает решение о продлении срока еще на пять лет либо об освобождении должностного лица от должности генерального директора VID.

Уже сообщалось, что генеральный директор Службы госдоходов Иева Яунземе в данный момент не рассматривает возможность повторно баллотироваться на должность руководителя службы. Об этом она заявила в передаче Šodienas jautājums Латвийского телевидения.

На вопрос о повторном выдвижении кандидатуры на эту должность Яунземе указала, что такую возможность не рассматривает, однако допустила, что ситуация может и измениться.