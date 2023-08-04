Переговоры о мире в Украине. Зачем это Саудовской Аравии

Поскольку Саудовская Аравия до сих пор получала прибыль из-за санкций Запада против РФ и растущих в этой связи цен на нефть, мирная конференция по Украине может быть, прежде всего, престижным проектом. "Наследный принц хочет усилить дипломатическую роль Саудовской Аравии как региональной силы. Это видно по множеству тенденций на сближение, с помощью которых он стремится снять напряжение даже в отношениях со своим врагом Ираном, а также в Йемене", - говорит Энгелькес. Тем самым Бен Сальман усилил бы и свою позицию фактического правителя Саудовской Аравии.

Чего ждать от переговоров в Джидде

В то, что эти переговоры станут прорывом, мало кто верит. Хотя бы потому, что России не будет среди участников. К тому же многие из стран-участниц хотя и осуждают нарушение территориальной целостности Украины, но не занимают четкую позицию, в частности, по санкциям против России. Их участие Энгелькес расценивает как знак того, что они выступают за скорейшее завершение конфликта, который, кроме самих его участников, прежде всего вредит странам глобального Юга. "То, что основой для переговоров в Джидде, станет предложенный Зеленским план из 10 пунктов можно расценить как знак поддержки Украины", - говорит эксперт.

В Европе мирные переговоры в Джидде могут показаться дипломатической игрой Эр-Рияда ва-банк, но на самом деле это нечто иное, говорят эксперты. Себастиан Зонс (Sebastian Sons) из Боннского аналитического центра CARPO говорит, что война РФ против Украины воспринимается в Саудовской Аравии как внутриевропейский конфликт. Жесткое отношение к России там не могут понять. К тому же Саудовская Аравия чувствует себя "обманутой" в конфликте с Ираном. "Эту разницу в отношении к конфликтам в Саудовской Аравии расценивают как двойную мораль", - говорит Зонс.