Видео ⟩ ВСУ уничтожили одно из самых мощных российских орудий

"Пион" - разработанная еще в советское время мощная 203-миллиметровая самоходная гаубица, способная вести огонь снарядами на дальность до 47 километров.

Российская гаубица 2С7 "Пион", одна из самых мощных в мире, была уничтожена украинской артиллерией недалеко от оккупированного села Маховка, говорится в видео, опубликованном в социальных сетях.

"После обнаружения и идентификации цели российская самоходная артиллерийская установка была уничтожена высокоточным оружием, которое попало в технику противника и вызвало возгорание в находящихся поблизости боеприпасах", - говорится в сообщении.

Россия потеряла как минимум восемь самоходных гаубиц 2С7 с момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

2С7 "Пион" - самое крупное артиллерийское орудие в арсенале России.

Самоходная гаубица, также известная как "советская ядерная пушка", может нести до четырех ядерных боеголовок калибра 203 мм, способных поражать цели в радиусе 37,5 км.

#Ukraine: A Russian 2S7[M] Pion 203mm self-propelled howitzer was destroyed by a precision strike of the Ukrainian army in #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/zsa2yHPLOQ — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 2, 2023