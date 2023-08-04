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Видео ⟩ ВСУ уничтожили одно из самых мощных российских орудий

rus.tvnet.lv
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Уничтожение российской техники
Уничтожение российской техники Фото: Ekrānuzņēmums no video

Украинской армии удалось уничтожить одно из самых мощных крупнокалиберных орудий России - самоходную гаубицу 2С7 "Пион" в Донецкой области.

"Пион" - разработанная еще в советское время мощная 203-миллиметровая самоходная гаубица, способная вести огонь снарядами на дальность до 47 километров.

Российская гаубица 2С7 "Пион", одна из самых мощных в мире, была уничтожена украинской артиллерией недалеко от оккупированного села Маховка, говорится в видео, опубликованном в социальных сетях.

"После обнаружения и идентификации цели российская самоходная артиллерийская установка была уничтожена высокоточным оружием, которое попало в технику противника и вызвало возгорание в находящихся поблизости боеприпасах", - говорится в сообщении.

Россия потеряла как минимум восемь самоходных гаубиц 2С7 с момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

2С7 "Пион" - самое крупное артиллерийское орудие в арсенале России.

Самоходная гаубица, также известная как "советская ядерная пушка", может нести до четырех ядерных боеголовок калибра 203 мм, способных поражать цели в радиусе 37,5 км.

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